انتشار «نهفت ۲» به یاد محمدرضا لطفی

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «نهفت ۲» با هدف به تصویر کشیدن بخشی دیگر از دو دهه فعالیت گروه موسیقی «نهفت» و رویکرد آموزش موسیقی نوجوانان در حوزه های گروه نوازی و تک نوازی در قالب یک لوح فشرده تصویری با عنوان تجلیل از نیم قرن فعالیت هنری محمدرضا لطفی به سرپرستی جهانشاه صارمی توسط موسسه فرهنگی و هنری «آوای گنبد نیلی» منتشر شد.

جهانشاه صارمی که علاوه بر دو دهه سرپرستی گروه نهفت، همکاری در چندین کتاب معتبر موسیقی، تالیف کتاب های آموزش تار و سه تار، انتشار چندین آلبوم موسیقی، تجربه بیش از سی سال آموزش موسیقی در گروه سنی کودک و نوجوان را در کارنامه هنری خود دارد، در بخشی از بروشور این مجموعه نوشته شده است: «موسیقی نه به عنوان وسیله ای برای تفنن بلکه ابزاری برای بیان ارزشمندترین تفکرات و عواطف انسانی، سر لوحه آموزش های هنرجویان نوجوان گروه نهفت می باشد. از این رو، حیات و تداوم فعالیت این جریان فرهنگی را علاوه بر آموزش های اصولی و آکادمیک موسیقی، در تفکر هنری و اعتقادات حاکم بر فضای آن باید جستجو کرد. از آنجا که نسل نوجوان امروزی فاقد هرگونه امکان ارتباط تصویری با هم نسلان خود در زمینه موسیقی دستگاهی ایران هستند. این آلبوم می تواند تاثیرات مثبت در جهت علاقه مندی آنان به موسیقی هنری داشته باشد.»

از گروه «نهفت» تاکنون چهار آلبوم صوتی با نام های «ایران هنگام کار است»، «شب جوانی»، دستور مقدماتی تار و سه تار، «تولدی دوباره» و آلبوم تصویری «نهفت ۱» منتشر شده است.