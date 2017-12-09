آرتین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین آمار تلفات زلزله استان کرمانشاه را ۵۷۹ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۱ نفر مجهول الهویه است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه افزود: با شناسایی و معرفی ۱۰ جسد دیگر از متوفیان زلزله کرمانشاه، تعداد اجساد این حادثه به ۵۷۹ تن افزایش یافت.

وی تصریح کرد از این ۱۰ جسد یک مورد مربوط به مصدومین زلزله است که در بیمارستان جان خود را از دست داده و جواز دفن وی توسط پزشکی قانونی صادر شده است. ۹ نفر دیگر توسط کیمته تجسس شناسایی شده اند.

کمالی بیشترین تعداد کشته شدگان را مربوط به سرپلذهاب با ۵۱۸ فوتی که یک نفر آن مجهول الهویه است، اعلام کرد و گفت: کرند با ۱۹ نفر، قصر شیرین با ۱۶ نفر، ثلاث باباجانی با ۱۶ نفر، کرمانشاه با ۱ نفر و اسلام آبادغرب با ۱ نفر دیگر کشته شدگان را به خود اختصاص داده اند و شهر یک نفر نیز نامشخص است.