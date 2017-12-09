ولایتمداری ویژگی مشترک شهدا بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی، بعدازظهر شنبه در مراسم سومین روز شهادت سردار علی ییلاقی فرمانده اسبق لشگر ۲۵کربلا در مصلای بهشهر با گرامیداشت نام و یاد این سرباز ولایت با تبریک پیروزی بزرگ جبهه مقاومت اظهار داشت: جبهه شوم آمریکا و آل سعود همه تلاش خود را کردند که در جبهه مقاومت ایجاد شکاف کنند و سوریه و عراق را تصرف کنند امابا هوشیاری رهبری، جبهه اسلام به پیروزی بزرگ دست یافتیم.

وی اظهار کرد: اهمیت این پیروزی بسیار بزرگ است و تهدیدهای دشمنان برای این شکستی است که خورده اند زیرا اقدامات مختلف دشمنان علیه مسلمانان و ایران اسلامی همواره بوده است، اما با تمام تلاشهای دشمنان، ایران با عزت و اقتدار به فعالیت خود ادامه می دهد.

جانشین نیروی انتظامی کشور ادامه داد: انسان با مطالعه زندگی سراسر مبارزه، جهاد و استقامت سردار ییلاقی، این مرد بزرگ آسمانی متحیر می شود که چگونه اینچنین صبر داشته است.

وی بیان داشت: اجرگذاری به این شهدا، بزرگداشت همه شهدا است و همه ما مدیون رشادتها و ایثار هستیم و جاداشت قبل از شهادت این سردار مظلوم و گمنام مراسم تکریم داشتیم که امنیت و آرامش امروز ما مدیون گذشت آنان است.

این مسئول گفت: سردار ییلاقی از همان ابتدای انقلاب در مقابله با دشمنان وارد میدان شد و ماموریت گنبد و ترکمن صحرا و جنگ داخلی، حضور شجاعانه داشت و در کامیاران و بانه حضور فعال در کردستان داشت.

مومنی با بیان اینکه قبل از جنگ، بنده با ایشان در بانه همرزم بودیم و افتخار آشنایی داشتیم و اوایل پیروزی انقلاب بود، خاطر نشان کرد: همه جا حرف از ایشان و رشادت و بزرگی سردار ییلاقی بود و در دوران جنگ هم با اراده و شجاع وارد شدند و پیوند من با ایشان در طول این دوران بوده است.

جانشین نیروی انتظامی کشور گفت: اگر امروز استکبار در برابر اتحاد ما وارد میدان شدند به دلیل خون شهداست و امروز در شرایط هستیم و به بازدارندگی رسیدیم که موجب سربلندی ما شد.

مومنی ادامه داد: سردار ییلاقی، با روحیه قوی و ایمان و پشتکار دوره های مختلفی را در جنگ طی کرد و به فرماندهی رسید و گوهر گرانبهایی بود که از میان ما رفت اما همیشه با ماست و تمام زندگی اش در مبارزه بود و ۳۴ سال شرایط جانبازی را تحمل کرد اما ایمان و پشتکار ایشان همواره باقی بود.

این مسئول بیان داشت: سردار ییلاقی، ایمان، شجاعت و رشادت را در حد اعلا داشت و خود را در معرض تهدید قرار می داد تا آسیبی به دیگران و زیردستان نرسد و در اوج رشادت، روحیه و شخصیتی با وفار، متین و آرام داشت و بی ادعا از میان ما رفت.

مومنی گفت: شهید ییلاقی، با تمام مسئولیت ها، تواضع و فروتنی فراوان داشتند و هرچه درجات ایشان بیشتر بود؛ فروتنی بیشتری داشتند.

وی افزود: وفاداری از ولایت، انجام واجبات و مستحبات، ایستادگی و تواضع ایشان باید الگوی ما باشد تا درسی برای همه ما بلشد که در هیچ شرایطی از حضور در مراسم انقلاب و اسلام امتناع نکردند.

جانشین نیروی انتظامی کشور ادامه داد: ایشان مقرب الهی بودند که نشان دادند در سخت ترین شهدا ادعایی نداشتند و ما بدهکار و مدیون شهدا هستیم.

مومنی در پایان با بیان اینکه ولایتمداری و دفاع از ولایت ویژگی مشترک همه شهدا بود؛ گفت: دشمنان همواره از ایران در هراس بودند چرا که ایران در گذشته، رهبری امام راحل را داشت و امروز نائب امام و رهبری بزرگی دارد و فرزندانی دارد که هرکجا تکلیف باشد در ادامه راه شهدا و اطاعت از رهبری، وارد میدان می شوند و دشمنان از این اقتدار، هراسان هستند.