هنرمندان فارس از نمایشگاه صنایع دستی میلان استقبال نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بین المللی صنایع دستی آرتیجیانا اخیرا با حضور 139 کشور در 18 سالن در شهر میلان ایتالیا برگزار شد.

این نمایشگاه به واسطه حضور کشورهای مختلف جهان و گستره برگزاری آن یکی از سه نمایشگاه های بزرگ صنایع دستی جهان شناخته می شود.

در این راستا از ایران نیز استان های مختلفی نظیر اصفهان و هرمزگان (جزیره قشم) در نمایشگاه حضور یافتند و آثار هنرمندان خود را به بازدیدکنندگان عرضه کردند.

اما در این رهگذر جای خالی استان فارس به عنوان استانی که در حوزه صنایع دستی حرف های زیادی برای گفتن دارد خالی بود.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی استان فارس در رابطه با علت عدم حضور هیچگدام از هنرمندان استان فارس در این رویداد بزرگ صنایع دستی بیان کرد:

شرکت در این نمایشگاه باید توسط بخش خصوصی صورت می گرفت.

حیدرعلی زاهدیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما در این خصوص بارها اطلاع رسانی انجام دادیم و نه تنها به خیلی موسسات و تشکل ها نامه نگاری و اطلاع رسانی کردیم بلکه آن دسته از افراد خاصی که می دانستیم توانایی شرکت در چنین رویدادهایی را دارند به صورت خاص مورد اطلاع رسانی و دعوت قرار دادیم.

وی گفت: ما تمام تلاشمان را برای ترغیب و حضور هنرمندان و بخش خصوصی استان فارس انجام دادیم اما به دلیل هزینه هایی که سفر و شرکت در این نمایشگاه داشت هنرمندان استقبال نکردند.

وی در پاسخ به این سوال که «چرا صنعتگران و هنرمندان استان های دیگر مانند اصفهان به این شناخت رسیده اند و هزینه های حضور در این نمایشگاه ها را انجام می دهند اما در فارس این اسقبال صورت نمی گیرد»، گفت: صنعتگرهای این استان ها ممکن است به این باور رسیده اند که باید خارج از مرزها را مد نظر و هدف قرار دهند و صنایع دستی خود را در خارج از مرزها معرفی کنند، برای ما در استان فارس هم افتخار است که صنعتگران ما از این رویدادها استقبال کنند اما به نظر می رسد تا حدودی آنها به قضیه گردشگر داخلی نگاه می کنند و تمایل زیادی به خارج از استان نشان نمی دهند.

این مسول در پاسخ به این نکته که «به نظر می رسد باید نوعی تغییر نگاه در صنعتگران و هنرمندان فارس ایجاد شود که فقط به درون استان چشم ندوزند» بیان کرد: برنامه های خاصی را به شکل ویژه داریم و در نظر داریم که رسالت مان فقط فروش صرف نباشد بلکه معرفی و تجاری سازی اثر هم داریم و در برنامه های کاری خودمان نیز به این موضوعات پرداخته ایم البته در کنار این قضیه، نمایشگاه سال 95 گرجستان هم داشتیم که هنرمندان ما هم شرکت کرده بودند.

وی با اشاره به فعالیت هایی نظیر ایجاد کمپین صادرات خرده فروشان نیز بیان کرد: در نظر داریم اگر هنرمند واقعا توان حضور در عرصه های فرا ملی و خارج از مرزها را ندارد آنها را به توانمندان عرصه صادرات مرتبط سازیم تا اگر کسی نمی تواند آثارش را به صورت فراگیر معرفی کند توسط افراد توانمند، این عرضه و معرفی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه کمپین صادرات خرده فروشی در راستای نگاه صادراتی و فرا استانی است، بیان کرد: در عین حال برای تغییر ذهنیت و نگاه هنرمندان استان نیز آموزشهای صنایع دستی و بازاریابی و تجاری سازی را در دستور کار داریم و در عین حال صادرکنندگانی که تخصص شان صنایع دستی نیست را نیز در نظر داریم برای اینکه به این حوزه هم ترغیب شوند.