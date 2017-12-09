تعامل با مجموعه های دانشجویی برنامه معاونت فرهنگی وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، غلامرضا غفاری در مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: فرهنگ به معنای تخصصی آن از هیچکدام از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها جدا نیست و در کل فضای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جاری است.

وی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به عنوان یک «زیست میدان» یاد کرد که دانشگاهیان و دانشجویان در آن «تجربه زیسته» خاص خود را دارند.

معاون فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد: فعالیت‌های فرهنگی دوران دانشجویی، حس مشارکت جویی و مسئولیت پذیری را در دانشجویان تقویت می‌کند.

غفاری تاکید کرد: کنشگران اصلی «زیست میدان» دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دانشجویان هستند که کنش‌های مختلفی و از جمله کنش‌های سیاسی دارند و همه این کنش‌ها می‌تواند به عنوان تجربه‌ای برای مدیریت آینده کشور قلمداد شود.

وی اظهار داشت: دانشگاه‌ها محل تضارب آرا، عمل فرهنگی و اجتماعی کنشگران داخل دانشگاه‌ها است و تکثر و تنوع تشکل‌های مختلف دانشجویی نشان می‌دهد با چه عرصه بزرگی از تفاوت‌ها روبه رو هستیم و تنها گفتگو و تعامل است که در این فضا مشکلات احتمالی را حل خواهد کرد.

معاون فرهنگی وزارت علوم با تاکید بر نقش فعالیت فرهنگی به عنوان تقویت کننده سرمایه فرهنگی دانشگاه‌ها در جامعه گفت: رویکرد اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در دولت دوازدهم گفتگو و تعامل با مجموعه‌های دانشجویی است.