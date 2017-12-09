کتاب «فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم» به قلم عبدالله نظرزاده توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسید.
هدف از تدوین این کتاب، تعریف اصطلاحات و بیان اطلاعات مفید در حوزه مفاهیم سیاسی قرآن و ارتباط آن با موضوعات رایج در علوم سیاسی است که صرف نظر از فواید علمی، میتواند به توسعه ادبیات مشترک میان پژوهشگران قرآنی و علوم سیاسی مدد رساند.
این فرهنگنامه تنها مجموعهای از تعاریف واژگانی نیست، بلکه شامل اشارههای تاریخی، کلامی و نظری در هر دو حوزه دانشی مرتبط با قرآن و سیاست نیز میباشد.
کتاب «فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم» نوشته عبدالله نظرزاده در ۵۷۵ صفحه توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.
نظر شما