فارغ التحصیلان دانشگاهی در گلستان تسهیلات کم بهره دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، سعید مازندرانی با بیان اینکه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در گلستان 18.5 درصد است، اظهار کرد: دفتر اشتغال و کارآفرینی یکی از فعالان عرصه اشتغال در بخش دانشگاهی و ارتباط با بخش های صنعت و اشتغال است که در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول راه اندازی شده است.
وی افزود: در راستای کاهش نرخ بیکاری در استان، دانشجویان و فارغ التحصیلان دارای ایده ها و نوآوری های کارآفرینانه، میتوانند جهت اجرای طرح های خود تسهیلاتی با بهره پایین دریافت کنند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان افزود: در حال حاضر تسهیلات مناسبی با نرخ بسیار پایین برای این استان در نظر گرفته شده که در نظر داریم بخشی از این تسهیلات را در اختیار دانشجویان و فارغالتحصیلان دارای ایدهها و نوآوریهای کارآفرینانه قرار دهیم تا در زمینه کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی قدمهای مثبتی برداشته شود.
مازندرانی ادامه داد: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هم در زمینه ارایه تسهیلات، کمک های قانونی، آموزشی و دیگر موارد، از این کارآفرینان جوان، فارغ التحصیلان و دانشحویان حمایت خواهد کرد.
وی با اشاره به تحصیل بیش از 200 دانشجوی دکتری در حوزه کسب و کار و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گفت: با این پتانسیل میتوانیم بخشهای مختلف اقتصادی استان را متحول کرده و اشتغال مناسبی ایجاد کنیم.
مازندرانی با بیان اینکه دولت برای استان گلستان 20 هزار شغل در نظر گرفته است، تاکید کرد: با حمایت های مختلفی که وجود دارد، می توانیم بخش مهمی از این سهم اشتغال را در بحث دانشگاه و دانشجویان شکل دهیم.
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