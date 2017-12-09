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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

معاون استاندار هرمزگان:

جشنواره منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات در هرمزگان برگزار می‌شود

جشنواره منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات در هرمزگان برگزار می‌شود

بندرعباس - معاون اموراقتصادی استانداری هرمزگان گفت: جشنواره منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش پهنه خلیج فارس با حضور پنج استان جنوبی کشور برای دومین بار به میزبانی استان هرمزگان برگزارمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی درنشست هم‌اندیشی برگزاری جشنواره منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش پهنه خلیج فارس، عنوان کرد: به واسطه اهمیت اختراعات و ابتکارات در کشور و ارج نهادن به جایگاه نخگبان، مخترعان، کارآفرینان و مبتکران این عرصه، معاونت اختصاصی زیر نظر شخص رئیس جمهور پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اهمیت دانشگاه‌ها در توسعه ابتکارات و اختراعات، افزود: دانشگاه‌ها در عصرکنونی با تغییر رویکرد از آموزش محوری به سمت پژوهش محوری حرکت کرده‌اند.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان تصریح کرد:  نسل جدید دانشگاه‌ها در جوامع در حال تربیت فارغ‌التحصیلان پژوهش محور و کارآفرین هستند و دانشگاه‌های استان هرمزگان نیز باید به همین سمت حرکت کنند.

رئوفی با اشاره به برگزاری دومین جشنواره منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش  پهنه خلیج فارس متشکل از پنج استان جنوبی کشور به همت بنیاد نخبگان استان هرمزگان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، بیان داشت: دومین جشنواره منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش پهنه خلیج فارس متشکل از پنج استان جنوبی کشور شامل هرمزگان، بوشهر، فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اوایل اسفندماه سال جاری به میزبانی استان برگزار می‌شود.

وی گفت: هدف از برگزاری این جشنواره نمایش آخرین ابتکارات و اختراعات نخبگان استان‌های جنوبی و ایجاد ارتباط بین پدیدآورندگان آثار با مردم، جامعه دانشگاهی و صنایع  است.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با قدردانی از تلاش‌های بنیاد نخبگان استان  برای برگزاری این رویداد مهم علمی، اظهار داشت: استانداری هرمزگان به صورت همه جانبه از برگزاری این جشنواره حمایت خواهد کرد و ضروری است دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و آموزشی استان به ویژه آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی ارتباط و همکاری نزدیکی با بنیاد نخبگان استان در این رابطه داشته باشند.

رئوفی با اشاره به برنامه بنیاد نخبگان استان برای برگزاری مراسم نکوداشت یکی از مفاخر استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: متاسفانه اقدامات ماندگار جهت معرفی مفاخر استان هرمزگان صورت نپذیرفته است و این در حالی است که در بسیاری از استان‌ها  اقدامات مکتوب ماندگاری برای معرفی  اندیشمندان، نخبگان، علما و فقها چاپ و دراختیار عموم مردم قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: هرمزگان از نظر معرفی مفاخر خود نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر عقب است و حرکت بنیاد ملی  نخبگان هرمزگان برای برگزاری همایش نکوداشت یکی از مفاخر استان را به فال نیک می‌گیریم.

کد مطلب 4166846

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