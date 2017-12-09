به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی درنشست هم‌اندیشی برگزاری جشنواره منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش پهنه خلیج فارس، عنوان کرد: به واسطه اهمیت اختراعات و ابتکارات در کشور و ارج نهادن به جایگاه نخگبان، مخترعان، کارآفرینان و مبتکران این عرصه، معاونت اختصاصی زیر نظر شخص رئیس جمهور پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اهمیت دانشگاه‌ها در توسعه ابتکارات و اختراعات، افزود: دانشگاه‌ها در عصرکنونی با تغییر رویکرد از آموزش محوری به سمت پژوهش محوری حرکت کرده‌اند.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان تصریح کرد: نسل جدید دانشگاه‌ها در جوامع در حال تربیت فارغ‌التحصیلان پژوهش محور و کارآفرین هستند و دانشگاه‌های استان هرمزگان نیز باید به همین سمت حرکت کنند.

رئوفی با اشاره به برگزاری دومین جشنواره منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش پهنه خلیج فارس متشکل از پنج استان جنوبی کشور به همت بنیاد نخبگان استان هرمزگان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، بیان داشت: دومین جشنواره منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش پهنه خلیج فارس متشکل از پنج استان جنوبی کشور شامل هرمزگان، بوشهر، فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اوایل اسفندماه سال جاری به میزبانی استان برگزار می‌شود.

وی گفت: هدف از برگزاری این جشنواره نمایش آخرین ابتکارات و اختراعات نخبگان استان‌های جنوبی و ایجاد ارتباط بین پدیدآورندگان آثار با مردم، جامعه دانشگاهی و صنایع است.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با قدردانی از تلاش‌های بنیاد نخبگان استان برای برگزاری این رویداد مهم علمی، اظهار داشت: استانداری هرمزگان به صورت همه جانبه از برگزاری این جشنواره حمایت خواهد کرد و ضروری است دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و آموزشی استان به ویژه آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی ارتباط و همکاری نزدیکی با بنیاد نخبگان استان در این رابطه داشته باشند.

رئوفی با اشاره به برنامه بنیاد نخبگان استان برای برگزاری مراسم نکوداشت یکی از مفاخر استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: متاسفانه اقدامات ماندگار جهت معرفی مفاخر استان هرمزگان صورت نپذیرفته است و این در حالی است که در بسیاری از استان‌ها اقدامات مکتوب ماندگاری برای معرفی اندیشمندان، نخبگان، علما و فقها چاپ و دراختیار عموم مردم قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: هرمزگان از نظر معرفی مفاخر خود نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر عقب است و حرکت بنیاد ملی نخبگان هرمزگان برای برگزاری همایش نکوداشت یکی از مفاخر استان را به فال نیک می‌گیریم.