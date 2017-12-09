نیروی انتظامی آماده هرگونه اقدام برای کنترل حاشیه نشینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار حسین اشتری اظهار داشت: موضوع اعتیاد یکی از موضوعات مهم کشور است که نیروی انتظامی کارهای متعددی برای مبارزه و کاهش آسیب های آن انجام داده است.

وی که در همایش سرداران و فرماندهان همرزم استان اصفهان سخن می گفت، تاکید کرد: موضوع دیگری که در اولویت کاری نیروی انتظامی قرار گرفته، بحث حاشیه نشینی در کل کشور است و نیروی انتظامی آماده انجام هر گونه اقدامی در این زمینه است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه موضوع طلاق از جمله موضوعات مهم اجتماعی است که افزایش آن، آسیب های زیادی برای خانواده ها به همراه دارد، تاکید کرد: نیروی انتظامی در قبال همه این مباحث وظایفی به عهده دارد و اقداماتی در این راستا انجام داده است.

وی تصریح کرد: البته موضوع طلاق و مباحث پیرامون آن تا حد زیادی به سایر سازمان ها و دستگاه ها مربوط می شود.

اشتری بیان کرد: تنها راه حل این مشکلات، اجماع و همکاری و استفاده از همه ظرفیت های کشور برای رفع آنها است و با همکاری همه عزیزان می ‌توان کارگروه هایی در این رابطه تشکیل داد و طبیعتا نیروی انتظامی نیز آماده خدمت در این حوزه است.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در ایجاد وحدت در کشور گفت: ایشان در جایگاه ولی امر مسلمین جهان، همیشه برخوردی توام با دلسوزی و رافت نسبت به مردم دارند.

فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: در دوران دفاع مقدس پیرو ولایت بودیم و هنوز هم در خط ولایت هستیم و از خدا می‌خواهیم تا با عشق به رهبری در این راه تا آخر بمانیم و مرگ ما، شهادت در راه خدا باشد.

وی به حادثه زلزله کرمانشاه نیز اشاره کرد و گفت: در روزهای پس از وقوع زلزله، فضایی نگران کننده در کل استان کرمانشاه به وجود آمده بود که با حضور رهبر معظم انقلاب در بین مردم و برخورد دلسوزانه ایشان با بازماندگان زلزله، آرامش به شهر بازگشت و دل ها آرام شد.