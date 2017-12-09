نخستین نمایشگاه ملی هنر برگزار می شود/ هنر و صلح جهانی

مسئول ستاد برگزاری «نخستین نمایشگاه ملی هنر» به خبرنگار مهر گفت: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس، ۲۰ الی ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ میزبان نخستین نمایشگاه ملی هنر می شود.

پویا کنگاوری افزود: در نظر داریم تا در راستای اعتلا و معرفی هر چه بیشتر و بهتر توانمندی های فرهنگی هنری ایران اسلامی، با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی کل استانها، برای نخستین بار در کشور تمامی آثار هنرمندان را در قالب شاخه های هنری هفتگانه گرد هم آوردیم.

وی افزود: این نمایشگاه با شعار و رویکرد «هنر و صلح جهانی» در بخش های مختلفی از جمله نمایش، رونمایی و فروش آثار در غرفه ها، حضور آموزشگاه ها و فروشگاه های معتبر هنری، برگزاری حراج هنری، بزرگداشت مشاهیر و مفاخر هنری کشور، مسابقات مختلف (با رای هیئت های تخصصی هنری، اهدای جوایز، الواح و تندیس نمایشگاه ملی هنر) اجرا می شود.

کنگاوری به دیگر بخشها اشاره داشت و آنها را در حوزه هایی نظیر اجرای زنده آثار، کارگاه های آموزشی و با حضور هنرمندان و فرهیختگان ممتاز و درجه ۱ و مقامات عالی رتبه فرهنگی هنری کشوری در تمامی رشته های هفتگانه هنری تجسمی (نقاشی، خوشنویسی و...)، مجسمه، معماری، ادبیات، موسیقی، هنرهای دستی، نمایشی (سینما ، تئاتر و ...) و بخش ویژه «هنر و دفاع مقدس» برشمرد.

مسئول ستاد برگزاری «نخستین نمایشگاه ملی هنر» عنوان کرد: به همین منظور با افتخار از تمامی فرهیختگان، هنرمندان و هنردوستان سراسر کشور دعوت می گردد تا همراه ما در این رویداد بزرگ سهیم شوند.