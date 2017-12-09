پژوهشگران و فعالان حوزه پژوهش آبادان و خرمشهر تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز و در نخستین روز هفته پژوهش، آئین بزرگداشت هفته پژوهش با حضور عامر کعبی نماینده آبادان، فرماندار خرمشهر و دیگر مسئولان منطقه ای در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در این مراسم با یادآور شدن اینکه پژوهش حوزه علم را گسترش می دهد، گفت: تولید علم نخستین مرحله از پژوهش است و سیاست های راهبردی در امر پژوهش، کاربردی کردن علم و رسیدن به اقتصاد دانش بنیان است.

لطف الله خواجه پور. هدف از نامگذاری هفته پژوهش امسال را پیگیری تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اقتصاد دانش بنیان که بر شعار نامگذاری شده توسط رهبری برای امسال تاکید دارد، عاملی در تولید و اشتغال پایدار است که به اقتصاد کشور هم کمک می کند.

الزام واحدهای صنعتی به استفاده از طرفیت دانشگاه ها

همچنین نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در این آئین اظهار کرد: قوانین در مجلس به نفع دانشگاه ها در حال تصویب است که الزاماتی را برای وزاتخانه ها در حوزه های مختلف برای استفاده از توان علمی دانشگاه ها ایجاد شود.

عامر کعبی به برخی تسهیلات اعطا شده به بخش پژوهش در دانشگاه ها هم به عنوان دیگر عوامل کمک کننده در دستیابی به اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد و گفت: برای دانشگاه ها، معافیت های مالیاتی تصویب شده و دانشگاه ها می توانند در بحث پژوهش از معافیت های مالیاتی استفاده کنند.

وی افزود: به عنوان عضو کمیسیون انرژی و کسی که روزی هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بوده ام، این موضوع را با جدیت دنبال خواهم کرد.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز گفت: زمانی که به تولید علم پرداخته می شود، تکنولوژی متولد می شود و زمانی که علم دارای تقاضا باشد و به عبارتی تقاضا محور باشد. علم وارد فاز بلوغ می شود.

وحید یاوری افزود: چنانچه پژوهش تقاضا محور نباشد منجر به هدر رفت سرمایه ملی می شود.

وی، جایگاه ایران در سال ۲۰۱۶ در زمینه کسب علم در جهان را ۱۶ اعلام کرد و از ثابت بودن این رتبه نسب به سال گذشته خبر داد و افزود: ایران در تولید علم در خاورمیانه رتبه نخست را دارد و این نشان دهنده وضعیت مطلوب علمی کشور در شرایط مطلوبی است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، میزان پژوهش تقاضا محور را پنج تا ۱۰ درصد اعلام کرد و گفت: طبق بررسی ها ۹۰ تا ۹۵ درصد پژوهش های در مرحله تولید باقی می ماند و وارد رشد بلوغ نمی شوند.

وی در ادامه به علل این اتفاق پرداخت و بیان کرد: اولویت های پژوهش کشور هنوز تعریف نشده و ساز و کارهایی برای استفاده از علم که سرمایه ارزشمند ملی است در دستگاه ها مشخص نشده است.

یاوری از محدودیت اعتبارات به عنوان عامل بازدارنده دیگر در راستای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان یاد کرد.

وی در پایان گفت: در مراحل بعدی تولید علم نیاز است در رده مدیریتی برنامه هایی برای دستیابی به فناوری اقدامات جدی انجام شود.

در پایان مراسم از پژوهشگران برتر دانشگاه ها، ادارات آموزش و پرورش، پایگاه دریایی و دانش آموزان فعال در حوزه پژوه و شرکت ها و صنایع پژوهش محور تقدیر شد.

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و نمایشگاه کتاب در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از دیگر برنامه روز آغازین هفته پژوهش در این دانشگاه بود.