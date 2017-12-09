همایش استانی«میرزاکوچک جنگلی» در صومعه سرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش ازظهر شنبه سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صومعه سرا میزبان محققان، پژوهشگران، مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از مردم صومعه سرا در همایش استانی «میرزاکوچک جنگلی» بود.

اجرای نمایش با موضوع «نهضت جنگل»، اجرای سرود توسط دانش آموزان یکی از مدارس صومعه سرا، اجرای موسیقی با محوریت میرزا کوچک جنگلی بخشی از برنامه های این همایش بود.

یکی دیگر از برنامه های این همایش توزیع نخستین کتاب شعر کودک اثر «آمنه مهدوی» شاعر حوزه کودک و نوجوانان با موضوع کودکی تا زمان شهادت و مبارزات میرزا کوچک جنگلی در قالب بسته های فرهنگی بود.

این بانوی شاعر سابقه طولانی در سرودن شعر برای کودک با موضوعات مختلف اعم از محیط زیست، نماز، وقف و سایر موارد با بیش از ۳۰ جلد کتاب دارد.

رونمایی از کارت پستال «کاظم مژدهی» یکی از یاران میرزاکوچک جنگلی و همچنین موسس پرورشگاهی مژدهی در استان گیلان یکی دیگر از برنامه بود که با حضور سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی و همچنین جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی انجام شد.

همچنین در این همایش از برخی از فعالان حوزه فرهنگ و هنر، خانواده شهید مدافع حرم «محمداتابه» و حجت الاسلام اکبری یکی از روحانیان منطقه نیز با اهدای تندیس این همایش تقدیر و تجلیل شد.

فرماندار صومعه سرا نیز در این همایش ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران برگزاری این مراسم، اظهار کرد: میرزا کوچک جنگلی نماد روحیه استکبارستیزی و قبول نکردن حرف زور و مبارزه با ظلم زمانه بود.

علی فتح اللهی به نقش بی بدیل این افراد در تاریخ یک ملت و کشور اشاره کرد و گفت: باید جوانان در شرایط امروز از چنین افرادی الگوبرداری کنند.

وی با تأکید برمعرفی چهره سیاسی، ملی و مذهبی این روحانی مبارز در سطح جامعه به ویژه در میان جوانان، خاطرنشان کرد:شهرستان صومعه سرا خاستگاه اصلی مبارزاتی نهضت جنگل بود که باید در معرفی آن تلاش بیشتری صورت گیرد.

فرماندار صومعه سرا در ادامه تصریح کرد: باید گام های مثبتی در راستای تبیین افکار میرزاکوچک جنگلی، روشنگری و شناساندن هرچه بهتر ابعاد شخصیتی و مبارزاتی میرزا برداریم.