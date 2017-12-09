دومین کاروان دانش آموزی راهیان نور به جنوب کشور اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه ناحیه ثارالله(ع)، جانشین سپاه ناحیه‌ ثارالله(ع) شیراز، گفت: دومین کاروان دانش‌آموزی، به استعداد ۵۰۰ دانش‌آموز دختر در قالب اردوهای راهیان نور، عازم زیارت مناطق عملیاتی جنوب شدند.

سرهنگ حسین ابراهیمی ‌زاده افزود: دانش‌آموزان دختر اعزامی، محصلان ناحیه‌ی یک آموزش و پرورش شهرستان شیراز هستند که برای اردویی ۳ روزه عازم مناطق عملیاتی جنوب شدند.

ابراهیمی زاده هدف از اعزام این کاروان را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اعلام و اضافه کرد: اولین کاروان دانش‌آموزی مختص پسران محصل بود و این کاروان مختص دختران دانش‌آموز است.

جانشین سپاه ناحیه‌ ثارالله(ع) شیراز یادآور شد که دانش‌آموزان دختر اعزامی به اردوی راهیان نور، با استفاده از ۱۲ دستگاه اتوبوس راهی مناطق عملیاتی جنوب شدند.