۸۵درصد فارغ التحصیلان حوزه کشاورزی جذب بازار کار شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، علیرضا نظری بیان داشت: با بررسی های انجام شده طی ۱۰سال فعالیت مرکزتحقیات و آموزش کشاورزی ۸۵در صد فارغ التحصیلان بخش کشاورزی شاغل می باشند.

معاون آموزشی مرکز تحقیات و آموزش کشاورزی هرمزگان گفت: در گزارش سالانه آموزش بهره برداران وزات جهاد کشاورزی آمده است که ۶۱درصد از دوره های آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان در راستای اهداف سیاست اقتصادی مقاومتی بود لذا از این حیث هرمزگان رتبه ۷کشوری را دارد.

نظری با تشریح عملکرد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان افزود: این مرکز در ۴ بخش آموزش کارکنان سازمان جهادکشاورزی، آموزش کشاورزان، آموزش علمی کاربردی و کاردانش فعالیت می کند.

وی خاطرنشان کرد: اخیرا با همکاری برنامه پنجه کار آفرین شبکه چهار از فعالیت های علمی دانشجویی در رشته های پرورش میگو و گیاه پزشکی گزارش تهیه شد.

نظری گفت: در برنامه پنجه کار آفرین ۳۰ دانشجو و ۴ استاد حضور داشتند که در خصوص روند آموزش ها دانشگاه توضیح دادند.

نظری عنوان کرد: در حوزه علمی کاربردی ۲۵۵نفر دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی در رشته های شیلات، گیاهپزشکی، بهداشت یار دامپزشکی در این مرکز مشغول به تحصل هستند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۸۰نفر دانش آموز کار ودانش دراستان با نظارت این مرکز آموزشی مشغول به تحصیل می باشند که ۴۰نفر این دانش آموزان در مرکز آموزشی شهرستان حاجی آباد و مابقی در هنرستان های کشاورزی آموزش و پرورش در حال علم آموزی هستند.