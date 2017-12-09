سکونت۷۰ درصد جمعیت خوسف در مناطق روستایی/لزوم افزایش مسابقات بومی

فاطمه چهکندی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد جمعیت شهرستان خوسف در مناطق روستایی ساکن هستند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به مناطق روستایی بیان کرد: با توجه به نقش مهم روستاییان در اقتصاد جامعه، باید این مناطق را مورد عنایت ویژه قرار دهیم.

چهکندی نژاد با بیان اینکه همچنین باید فرهنگ اصیل هر منطقه را حفظ و احیا کنیم، افزود: برگزاری جشنواره ها و مسابقات بومی و محلی می تواند نقش بسزایی ایفا کند.

وی با بیان اینکه حیات یک قوم در حیات فرهنگ آن است، اظهار کرد: بازی های بومی و محلی بخش مهمی از فرهنگ بوده که فراموش کردن آن ها مانند حذف قسمت بزرگی از میراث گذشتگان است.

رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف با بیان اینکه همه برای شناسایی، مطالعه و احیای بازی های بومی تلاش کنیم، افزود: با انجام بازی های محلی علاوه بر کسب سلامتی روح و جسم، می توانیم پاسدار میراث و فرهنگ گذشتگان خود بوده و آیین های ارزشمند نسل های پیشین را به نسل جدید منتقل کنیم.

چهکندی با اشاره به برگزاری جشنواره بازی های بومی ومحلی و شتردوانی در خوسف بیان کرد: این جشنواره نیز به منظور معرفی و احیای رشته های بومی و خاص منطقه و توسعه شادی ونشاط در سطح جامعه در منطقه گردشگری دق اکبرآباد شهرستان خوسف برگزار شد.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در رشته های هیراب هیراب٬ سمندر بازی٬ کله سوزی٬ هفت سنگ و داژبال به رقابت پرداختند، گفت: همچنین در این جشنواره مسابقات شتردوانی با تعداد ۱۸ نفر شتر در زمینی به طول دو هزار متر برگزار شد.

وی بای بیان اینکه هیئت روستایی شهرستان تلاش های خوبی در راستای برگزاری جشنواره ها در مناطق روستایی انجام داد، افزود: برگزاری اینگونه جشنواره ها باید استمرار داشته باشد.