به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر فلاحی ظهر شنبه در نشست خبری که در آستانه سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم در کتابخانه حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به آثار و برکات حضور کریمه اهل بیت(ع) در قم بیان داشت: مهمترین و اولین اثر این حضور بعد علمی و معرفتی شکل گرفته در این شهر و تأسیس حوزه و مدارس علمیه در قم است.

وی پررنگ شدن معارف اهل بیت(ع)، ترویج روحیه عبادت، اخلاق و ایثار و زمینه‌سازی برای وقف و نذر، ایجاد مراکز علمی، فرهنگی و عبادی، ترویج روحیه انقلابی‌گری، فراهم شدن شرایط انس مردم با قرآن و معارف عترت و فراهم شدن زمینه زیارت و عرض ارادت به ساحت پیامبر(ص) را از جمله آثار حضور حضرت معصومه(ع) در قم عنوان کرد.

معاون فرهنگی و نشر معارف قرآن و عترت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به در پیش بودن سالروز ورود و رحلت حضرت معصومه(س) و برنامه‌ریزی برای اجرای ۳۳۰ برنامه مختلف گفت: برگزاری آئین معنوی غبارروبی، برگزاری مراسم مداحی در شب ۲۳ ربیع الاول مصادف با شب ورود، استقبال از کاروان نمادین ورود حضرت معصومه(س) به قم، برگزاری آیین نقاره زنی همزمان با ورود کاروان نمادین به حرم از جمله برنامه‌هایی است که در شب و روز ورود حضرت معصومه(س) به قم اجرا می‌شود.

وی گلباران حرم حضرت معصومه(س)، نواختن زنگ شکرانه در سالروز ورود، برپایی نمایشگاه با موضوع آیین‌های حرم، سیره و کرامات حضرت معصومه(س)، اجرای طرح زیارت اولی‌ها و بازدید رایگان از موزه در سالروز ورود را از دیگر برنامه‌های مهم عنوان کرد.

حجت الاسلام فلاحی در ادامه به برنامه‌های سالروز رحلت کریمه اهل بیت(ع) اشاره بیان کرد: برگزاری مراسم عزاداری در شب رحلت، برگزاری آیین شمع گردانی و خطبه خوانی در شام رحلت، و حرکت دسته عزاداری از بیت النور به سمت حرم حضرت معصومه(س) هم از جمله برنامه‌های روز وفات است.

رونمایی از آثار اسنادی آستان مقدس حرم

وی همچنین به رونمایی از آثار اسنادی آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) در ایام ورود تا رحلت اشاره کرد و گفت: اثر اسنادی در موضوعات مرتبط با کرامات، اسناد سیاقی آستان مقدس از صفویه تا قاجار، رونمایی از کتاب عالمان دینی مدفون در حرم حضرت معصومه(س) در سه جلد، کتاب آستان مقدس فاطمی در آینه روزنامه قدیمی استوار قم در دو جلد، کتاب تاریخ صحن امام هادی(ع) را از جمله این اسناد نام برد که در این ایام رونمایی می‌شود.

معاون فرهنگی و نشر معارف قرآن و عترت آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: رونمایی از مجموعه نمایشگاهی دست نوشته‌ها و تقریرات علما و مراجع هنگام تشرف به غبارروبی مضجع شریف، رونمایی از کتاب تجوید مصور قرآن، ویژه نوجوانان و رونمایی از کتاب ستارگان حرم جلد ۳۰ و آغاز پروژه عمرانی شبستان امام علی(ع) که شامل طبقه زیرین صحن امام رضا(ع) هم از دیگر برنامه ها و پروژه‌هایی است که در ایام ورود تا رحلت اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این ایام نزدیک به ۲۲۰۰ خادم به صورت ۲۴ ساعته به زائران و مجاوران خدمت رسانی می‌کنند، بیان داشت: رونمایی از زیارت نامه حضرت معصومه(س) به ۱۳ زبان، رونمایی از پرتال جامعه آستان مقدس حضرت معصومه(س) و بازگشایی مقبره شعر و ادب و تقویت ناوگان ماشین‌های حمل زائران از دیگر برنامه‌ها است.