  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۵

رئیس دادگاه ویژه روحانیت مازندران:

تبلیغات اسلامی یک دستگاه تاثیرگذار فرهنگی است

تبلیغات اسلامی یک دستگاه تاثیرگذار فرهنگی است

محمودآباد - رئیس دادگاه ویژه روحانیت مازندران از سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک دستگاه تاثیرگذار فرهنگی یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهواری بعدازظهر شنبه در گردهمایی مدیران تبلیغات اسلامی در محمودآباد اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی یک دستگاه تاثیرگذار فرهنگی است و هدف از حضور در این جلسه تعامل بیشتر با این نهاد مقدس انقلابی است.

وی افزود: مهمترین و اولین وظیفه دادگاه ویژه روحانیت، صیانت از حوزه های علمیه و پیشگیری از جرم است زیرا در واقع دادگاه ویژه روحانیت به دنبال جلوگیری از هدر دادن نیروی انسانی و نگهداری از سرمایه انسانی است.

وی عنوان کرد: نباید بگذاریم نیروی انسانی متعهد از دست برود زیرا روحانیت برای امر هدایت ، تبلیغ و ارشاد مردم تلاش می کنند و بسیاری از این مبلغین به طور جهادی کار می کنند.

کد مطلب 4166868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها