به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهواری بعدازظهر شنبه در گردهمایی مدیران تبلیغات اسلامی در محمودآباد اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی یک دستگاه تاثیرگذار فرهنگی است و هدف از حضور در این جلسه تعامل بیشتر با این نهاد مقدس انقلابی است.

وی افزود: مهمترین و اولین وظیفه دادگاه ویژه روحانیت، صیانت از حوزه های علمیه و پیشگیری از جرم است زیرا در واقع دادگاه ویژه روحانیت به دنبال جلوگیری از هدر دادن نیروی انسانی و نگهداری از سرمایه انسانی است.

وی عنوان کرد: نباید بگذاریم نیروی انسانی متعهد از دست برود زیرا روحانیت برای امر هدایت ، تبلیغ و ارشاد مردم تلاش می کنند و بسیاری از این مبلغین به طور جهادی کار می کنند.