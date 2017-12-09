رؤیای رویان/ فراموشی یک تفاهم

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۴ وقتی کلنگ پروژه احداث مجتمع درمانی، تحقیقاتی و آموزشی رویان در زمینی کنار بزرگراه شهید باقری (حوالی فلکه سوم تهرانپارس) به زمین خورد، این امیدواری به وجود آمد که پژوهشگاه رویان، ظرف مدت ۴ سال صاحب بیمارستان و مجتمع تحقیقاتی شود تا به موجب ایجاد تشکیلات جدید، قطب جدید پزشکی در آسیا شکل بگیرد.

انقلابی در عرصه پزشکی نوین

با توسعه فعالیت های پژوهشگاه های رویان، می توان ضمن درمان بیماری های صعب العلاج، ناباروری، سلول درمانی و کمک به پزشکی ترمیمی، شاهد تجاری سازی یافته های پژوهشی باشیم؛ این امربه معنای جذب توریست پزشکی، ارزآوری، ایجاد اشتغال و مواردی مشابه خواهد بود. ضمن اینکه توسعه پژوهش های علمی و ترویج علوم مرتبط پزشکی نیز کمک خواهد کرد تا کشورمان به عنوان یکی از ۵ قطب اصلی در بین مراجع علمی مرتبط با سلول های بنیادی، فرصت پیشرفت بیشتری برای ارائه توانمندی ها و قابلیت های دانشمندان خود پیدا کرده و به افق های جدیدتری دست پیدا کند.

پایان عملیات حفاری، خاکبرداری، پایدارسازی و اجرای فونداسیون

علیرغم حمایت هایی که نهادهای مختلف در ابتدای امر از طرح ساخت مجتمع درمانی، تحقیقاتی و آموزشی رویان داشتند اما متأسفانه شورای چهارم شهرتهران به دلایلی که هیچگاه به طور شفاف علنی نشد، چندان روی خوشی به این پروژه عام المنفعه و ملی نشان نداد و بودجه قابل قبولی برای آن در ردیف های مصوب در نظر نگرفت.

با این اوصاف حفاری، خاکبرداری، پایدارسازی، اجرای سیستم زهکش و فونداسیون سازه به مرور زمان پیش رفت وپیشرفت های قابل قبولی در این مرحله از پروژه محقق شد. اما کار فعلا در همین حد باقی مانده است.

چراغ سبز کشورهای متقاضی همکاری

روزی که دست اندرکاران پژوهشگاه رویان این پروژه را آغاز کردند ، شاید هرگز تصور نمی کردند که چنین کار مهمی این قدر سریع و ناگهانی با بی انگیزگی و سردی متولیان ساخت مجتمع مواجه شود. حالا پروژه ای که آماده اجرای اسکلت فلزی است، به شکلی مظلومانه و مبهم به حال خود رها شده و ظاهرا کسی هم سراغی از آن نمی گیرد. این در حالی است که محققان و دانشمندان نخبه ایرانی انتظار داشتند از ابتدای سال ۱۳۹۸ و با تکمیل و تجهیز ساختمان های بیمارستان و پژوهشگاه رویان، کار خود را با شور و شوق آغاز کنند و قابلیت های خود را در داخل کشور به منصه ظهور برسانند اما اخبار رسیده حکایت از تقاضای همکاری مؤسسات بزرگ بین المللی برای جذب پزشکان ایرانی متبحر در این زمینه داشته و حتی برای ترغیب آن ها، ساختمان های مجهز و پیشرفته ای در یکی از ایالات آمریکا در نظرگرفته شده است تا با تجمیع و گردآوری نخبگان کشورهای مختلف جهان، بتوان از مواهب و فواید پرشمار علوم جدید پزشکی بهره برداری کرد.

منافع پرشمار بهره برداری از مجتمع رویان

در طرح مصوب مجتمع رویان، ۲ ساختمان برای بیمارستان (در۱۷ طبقه) و پژوهشگاه (در ۲۰ طبقه) دیده شده است. با آغاز به کار این مجموعه، می توان انتظار داشت در کمتر از یک دهه، انقلابی در عرصه های تولید مثل، مبارزه با سرطان، سلول درمانی، پیوند مغز استخوان، تولید سلول و درمان بیماری های صعب العلاج شکل پذیرد.

پروژه ملی مجتمع درمانی، تحقیقاتی و آموزشی رویان که منافع آن وصف ناپذیر و غیرقابل انکار است، متأسفانه در گوشه ای از شهر تهران به حال خود رها شده و هیچ کس سراغی از آن نمی گیرد. در حالی که می توان با اختصاص بخشی از بودجه های درمانی کشور به چنین طرحی، نه تنها جلوی هدر رفت سرمایه های انسانی را گرفت بلکه هزینه های سبد درمانی مردم را نیز به شکلی محسوس کاهش داد؛ ضمن اینکه در مدت زمانی نه چندان بلند مدت، از محل جذب توریست های پزشکی و نیزدرآمدهای داخلی، خیلی سریع سرمایه اولیه احداث مجتمع باز گردانده شده و از منافع مالی آتی آن می توان به توسعه پژوهش های پزشکی نوین، کمک شایان توجهی کرد. البته این ها هم به شرطی است دست اندرکاران امر، اهمیت موضوع را درک کرده و تصویری درست از چشم انداز آینده آن داشته باشند.