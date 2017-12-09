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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۸

مسابقات والیبال قهرمانی بانوان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

مسابقات والیبال قهرمانی بانوان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد- مسابقات والیبال قهرمانی بانوان چهارمحال و بختیاری در شهر هفشجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، مسابقات والیبال قهرمانی و انتخابی نوجوانان دختر استان با حضور شش تیم و به میزبانی هفشجان برگزار شد که در پایان دختران نوجوان طاقانک مقام قهرمانی را از آن خود کردند.

در این مسابقات که با حضور تیم های بروجن، شهرکرد، فرادنبه، طاقانک، هفشجان الف و هفشجان ب برگزار شد، تیم شهرکرد به مقام نایب قهرمانی رسید.

دختران والیبالیست بروجن هم بر سکوی سوم مسابقات قهرمانی و انتخابی نوجوانان دختر استان ایستادند.

مسابقات والیبال قهرمانی و انتخابی نوجوانان دختر چهارمحال و بختیاری شانزدهم آذر برگزار شد.

کد مطلب 4166875

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