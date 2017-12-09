کشت گندم در ۵۴۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کردستان

به گزارش خبرنگارمهر، فرید سپری امروز شنبه در جلسه ای که به منظور بررسی چالش های بیمه زراعت استان و راهکارهای ترغیب و تشویق کشاورزان به عقد قرارداد در سنندج تشکیل شد، با اشاره به وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتاراراضی کشاورزی دراین استان گفت: بیشترین سطح اراضی کشاورزی استان مربوط به کشت غلات است.

وی عنوان کرد: سالانه ۵۲۰ تا ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم دیم، ۳۲ تا ۳۳ هزار هکتار به کشت گندم آبی، ۲۸ هزار هکتار به کشت جو و ۱۰۰ هزار هکتار هم به کشت نخود اختصاص پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه سال زراعی گذشته از لحاظ دمایی سال ویژه ای برای کردستان بود، بیان کرد: بعد از تاخیر در بارندگی پاییزه سرمای شدیدی هم ایجاد که موجب شد گندم در بیش از ۳۰۰ هزار هکتار سبز نشود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: با همکاری کشاورزان و تشکل های کشاورزی و استفاده به موقع از کود سرک، اراضی گندم تا حدودی احیا و ریکاوری شدند.

سپری اضافه کرد: بالغ بر ۶۵۰ هزار تن گندم در استان تولید و از این میزان ۵۲۵ هزار تن گندم مازاد برنیاز از کشاورزان استان خریداری شد.

وی با اعلام اینکه در سال زراعی امسال ۹۰ هزار کشاورز اقدام به کشت گندم دراستان کردند، بیان کرد: ۱۳ هزار کشاورز بخشی از اراضی خود را به کشت گندم آبی و ۷۷ هزار نفر هم به کشت گندم دیم اختصاص دادند.

وی اظهارداشت: ۵۴۸ هزار هکتار ازاراضی استان به کشت گندم اختصاص پیدا کرده است که از این میزان سطح ۳۳ هزار هکتار گندم آبی و ۵۱۵ هزار هکتار هم گندم دیم است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: از زمان کشت گندم تاکنون حدود ۵۱ درصد از اراضی در مرحله یک تا دو برگی، ۲۲ درصد سه تا چهار برگی، ۴ درصد درمرحله آغاز پنجه زنی و یک درصد هم در مرحله پنجه زنی کامل قرار دارد.

سپری با بیان اینکه ۲۲ درصد از اراضی زیرکشت گندم هم در حال حاضر در مرحله جوانه زنی قرار دارند، افزود: شرایط سبز شدن محصول گندم در سال زراعی جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه در سال گذشته مطلوب تر است.

وی اظهارداشت: طبق آمار وبررسی های انجام شده کردستان تنها استان کشور است که کشت گندم دیم و آبی در آن به طور مکانیزه انجام می شود.

وی عنوان کرد: علی رغم تمامی پتانسیل های کشاورزی که دراستان وجود دارد سالانه تولید بسیاری از محصولات ما به دلیل وقوع حوادث غیرمترقبه دچار خسارت و کاهش عملکرد می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه خشکسالی و سرما از عمده ترین عوامل خسارت زا در کشاورزی استان است، گفت: چتر حمایتی بیمه کشاورزی می تواند پشتوانه محکمی برای کشاورزان ما باشد.