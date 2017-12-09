مبادله ۲۸ میلیون و ۶۵۷ هزار سهم در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته گذشته تعداد ۲۸ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۸۸۴ سهم به ارزش ۱۰۰ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۳۹۲ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی گفت: ۶۴ درصد از معاملات هفته گذشته مربوط به خرید سهام و ۳۶ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: این تعداد سهام متعلق به ۱۸۹ شرکت بوده و طی هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۱۰۷ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی یاداور شد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۹۱ هزار و ۹۲ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن، ۶۰ واحد کاهش یافت.