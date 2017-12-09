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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۰

استاندار چهارمحال و بختیاری:

آسیب های مصرف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری بیان شود

آسیب های مصرف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری بیان شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: آسیب های مصرف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری برای مردم بیان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر شنبه در نشست ستاد مبازره با مواد مخدر با اشاره به اینکه آسیب های مصرف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری برای مردم بیان شود، اظهار داشت: اعتبارات بخش مبارزه با مواد مخدر باید در زمینه پیشگیری از گرایش جوانان به سمت مواد  مخدر هزینه شود.

وی عنوان کرد: باید تلاش شود که زیان ها و آسیب های مواد مخدر در جامعه اطلاع رسانی شود و مردم با آسیب های مختلف مواد مخدر آشنا شوند.

مواد مخدر بخشی از درآمد تجارت بین المللی استکبار جهانی است

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مواد مخدر بخشی از درآمد تجارت بین المللی استکبار جهانی است.

وی ادامه داد: مواد مخدر زمینه ساز ایجاد آسیب های اجتماعی در جامعه است و باید برای جلوگیری از گسترش اعتیاد در جامعه تلاش کرد.

وی ادامه داد: مسائل مختلف در بخش مواد مخدر باید برای مردم اطلاع رسانی شود و مردم با زوایای مختلف آسیب های مواد مخدر آشنا شوند.

پیشگیری مهمترین بخش در زمینه مبارزه با مواد مخدر است

وی تاکید کرد: دشمنان در بخش های مختلف به دنبال ضربه زدن به نظام هستند و گسترش توزیع و مصرف مواد مخدر نیزاز اهداف مهم دشمنان است که باید تلاش کنیم گرفتار آن نشویم.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پیشگیری مهمترین بخش در زمینه مبارزه با مواد مخدر است که باید در این حوزه تلاش بیشتر صورت گیرد.

کد مطلب 4166887

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