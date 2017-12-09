آسیب های مصرف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر شنبه در نشست ستاد مبازره با مواد مخدر با اشاره به اینکه آسیب های مصرف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری برای مردم بیان شود، اظهار داشت: اعتبارات بخش مبارزه با مواد مخدر باید در زمینه پیشگیری از گرایش جوانان به سمت مواد مخدر هزینه شود.

وی عنوان کرد: باید تلاش شود که زیان ها و آسیب های مواد مخدر در جامعه اطلاع رسانی شود و مردم با آسیب های مختلف مواد مخدر آشنا شوند.

مواد مخدر بخشی از درآمد تجارت بین المللی استکبار جهانی است

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مواد مخدر بخشی از درآمد تجارت بین المللی استکبار جهانی است.

وی ادامه داد: مواد مخدر زمینه ساز ایجاد آسیب های اجتماعی در جامعه است و باید برای جلوگیری از گسترش اعتیاد در جامعه تلاش کرد.

وی ادامه داد: مسائل مختلف در بخش مواد مخدر باید برای مردم اطلاع رسانی شود و مردم با زوایای مختلف آسیب های مواد مخدر آشنا شوند.

پیشگیری مهمترین بخش در زمینه مبارزه با مواد مخدر است

وی تاکید کرد: دشمنان در بخش های مختلف به دنبال ضربه زدن به نظام هستند و گسترش توزیع و مصرف مواد مخدر نیزاز اهداف مهم دشمنان است که باید تلاش کنیم گرفتار آن نشویم.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پیشگیری مهمترین بخش در زمینه مبارزه با مواد مخدر است که باید در این حوزه تلاش بیشتر صورت گیرد.