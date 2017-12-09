سنگ تمام نیروهای مسلح و امدادی درزلزله غرب/کاهش اختیارات جهانگیری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره یه روز دانشجو گفت: نقش دانشجویان در تحولات کشور به تلاش های این قشر در به ثمر رسیدن نهضت امام خمینی برمی گردد. نقش و اثرگذاری دانشجویان در صحنه های فرهنگی و سیاسی و استکبار ستیزی و نیز حضور در جبهه و پرخاشگری بر علیه سیاست های استکباری وجود نداشت مگر با جمله مشهور امام که فرمودند سربازان من در گهواره ها هستند.

وی افزود: امروز ما از سیاست های مسئولان آموزش عالی راضی نیستیم ، فضای شاداب و نقد های مشفقانه آنطور که باید در دانشگاهها مدیریت نشده است، برخی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که سرشان را پایین انداخته و فقط درس بخوانند و برخی هم که نمی توانند این فضا را تحمل کنند ممکن است به بخش امنیت ملی هدف گیری کنند بنابراین باید برای اصلاح فضای کشور، فضای نقد در دانشگاهها فراهم شود.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به حادثه زلزله غرب کشور عنوان کرد: با وجود نقدی که به مدیریت واحد وجود دارد اما در مجموع دولت، نیروهای مسلح و نهادهای امدادی سنگ تمام گذاشتند. فضای عمومی که به وجود آمد، در کمتر از ۷۲ ساعت امداد و نجات اولیه انجام شد تلاش مجدانه ای را از سوی مسئولان نشان می دهد.

باهنر با اشاره به حرکت های غیرعاقلانه ترامپ مبنی بر به اعلام قدس شریف به عنوان پایتخت قدس شریف گفت: ترامپ می خواست برگ برنده ای در برابر روسای جمهور قبلی امریکا داشته باشد. اما این حرکت در اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از آن میخ هایی است که به تابوت این رژیم غاصب کوبیده شده است؛ دیری نخواهد پایید که رژیمی به نام رژیم صهیونیستی در دنیا وجود نخواهد داشت. این اقدام وعده نابودی اسرائیل را سرعت می بخشد.

در ساختار جمنا باید تجدیدنظر شود

وی درباره بازنگری در ساختار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) نیز گفت: این حرکت در جهت وحدت اصولگرایان کار خوبی بود اما نقاط ضعفی هم داشته که باید حل شود.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: این جبهه خود یک حزب نمی تواند باشد؛ می تواند جمع کننده باشد و اصولگرایان را به وحدت برساند. در این جبهه تلاش شد تصمیم گیری ها از پایین به بالا انجام شود اما در مسیر راه جاهایی کار مهندسی شد و باعث شد در عمل با مشکل مواجه شود، البته احساس می شد موسسین این جبهه افراد نهادی بودند که باید این مسئله اصلاح شود. مشورت هایی با نخبگان هم صورت می گیرد که در ساختار آن تجدیدنظر شود.

باهنر درباره سازوکار احتمالی اصولگرایان برای انتخابات آتی گفت: هنوز اتفاق جدی به وقوع نپیوسته ما هم علاقه این نداریم از حالا این فضا کلید بخورد در فضای کشور کارهای زمین مانده بسیاری وجود دارد که پاسخ گرفتن از این مطالبات خواسته مردم است.

وی درباره سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران نیز اظهار داشت: ما از گفتگو همواره استقبال می کنیم اما این گفتگوها شرطی دارد و اینکه طرف ها شان خود را حفظ کرده و زیاده خواهی نکنند. اگر این مذاکرات از یک طرف وارد خط قرمزها شود به نتیجه نمی رسد ما از حضور مقامات اروپایی در تهران استقبال می کنیم اما اگر قصد دخالت در امور دارند، بدانند که دوران دخالت کشوری در کشورهای دیگر گذشته است. امیدواریم این رفت و آمد ها در جهت ارتقا روابط عالمانه و عادلانه موثر باشد.

احمدی نژاد و اطرافیانش می خواهند دستگیرشان کنند

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره ادعای سکه دادن به برخی چهره ها از سوی احمدی نژاد گفت: نپرداختن به این مسائل بهتر است. یک زمانی در کشور مسئله حقوق های نجومی مطرح شد همه نهادهای نظارتی تعداد متعددی از این موارد را اعلام کردند اما نتیجه آن، این بود که یک ظلم به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم صورت گرفت. در این مورد نیز فرض کنیم ۵ سکه درست باشد ولی این تعداد در ارقام تخلف، رقمی نیست. این اسامی که اعلام می کنند مشخص است که با قصد و نیت چنین حرفی درباره آنها زده شده است. باید دید قصد چیست.

وی ادامه داد: اگر دنبال شریک جرم هستند راههای بهتری برای این کار هست؛ باید توضیح دهند اموالی که در اختیار داشتند را درست استفاده کرده اند یا می خواهند فرافکنی کنند؟ باید توضیح دهند درآمد نفتی چگونه هزینه شده است.

باهنر درباره اظهارات احمدی نژاد درخصوص قوه قضائیه و برخوردهای دوگانه گفت: الان احساس می شود برخی حرف های این سه نفر دنبال آن است که بیایید ما را بگیرید تا از این طریق هزینه ای برای نظام بتراشند. اگر مماشاتی هست هدف عدم رسیدگی نیست، اگر کسی قرار باشد محکوم شود باید عادلانه باشد. متاسفانه احساس می شود این آقایان دست به کارهایی می زنند که هدفشان دستگیری انهاست.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره ایجاد حزب جدید از سوی علی لاریجانی هم گفت: مذاکراتی با بنده در این باره صورت نگرفته است. من بدلیل غیبت چند حزب چارچوب دار نگران هستم . اگر این حزب را که شما می گویید، شکل می دهند مشکلی ندارد؛ اتفاقا باید مطالبه عمومی باشد. البته من فقط این نیاز را در اصولگراها نمی دانم بلکه اصلاح طلبان هم باید در این حرکت پیش روند.

باهنر تاکید کرد: اگر رهبران فتنه را کنار بگذاریم باید جریانات سیاسی با هم بحث کنند و در همفکری مشکلات کشور حل شود.

اختیارات جهانگیری در دولت کم شده است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه گفته می شود اگر آقای جهانگیری قصد کاندیداتوری ریاست جمهوری دارد باید از دولت فاصله بگیرد، گفت: خبری در این باره ندارم، اما این را می دانم که اختیارات آقای جهانگیری کم شده است، البته نه در حکم، اما در عمل مقداری این اختیارات کم شده است.

باهنر درباره گزارش صد روزه دولت نیز عنوان کرد: این صد روز گزارش با صد روز آخر دولت قبل متفاوت نیست. مطالبات مردم باید در متن بماند، نه اینکه به حاشیه برود. با وجود همه حرف ها احساس می کنیم که رونق اقتصادی و اشتغال همچنان مطالبه مردم است.

وی گفت: متاسفانه کمتر خانه ای هست که یک یا دو فارغ التحصیل بیکار نداشته باشد. این آماری که دادند به ذائقه مردم ننشست و پیشران های اقتصادی دولت باید تلاش بیشتری کنند اگر بخش مسکن و پروژه های عمرانی در کشور رونق پیدا کند، صدها هزار اشتغال در کشور ایجاد خواهد شد.