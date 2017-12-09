باتری پارچه ای ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی ای ساینس، محققان دانشگاه بینگامتون در آمریکا یک نوع باتری پارچه ای ساخته اند که باکتری برق تولید می کند.

محققان اعلام کرده اند این باتری زیستی پارچه ای حتی پس از کشیده شدن و پیچاندن نیز می تواند برق تولید کنند. به اعتقاد آنان در آینده می توان باتری را به وسیله باکتری موجود در عرق انسان یا آب دهان شارژ کرد.

چنین سلول سوختی با استفاده از میکروارگانیسم هایی به نام بیوکاتالیست جریان الکتریسیته تولید می کند تا واکنش شیمیایی به وجود آید.

مولف ارشد این تحقیق می گوید: بدن انسان سلول های باکتریایی زیادی دارد. می توان از این باکتری به عنوان یک منبع انرژی مستقل از بدن استفاده کرد. همین امر فرصت های نوآوری متعددی در گجت های پوشیدنی فراهم می کند.