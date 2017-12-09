حضور فرمانده سپاه تهران در صحن شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران فردا یک شنبه نوزدهم آذرماه سال ۹۶ در صحن شورای شهر تهران برگزار شده و به مناسبت گرامیداشت سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین سردار محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) میهمان ویژه این جلسه است.

بررسی نامگذاری بوستانی در منطقه ۱۱ به عنوان سردار بی سر سپاه اسلام، محسن حججی و نامگذاری بوستانی در منطقه ۲۰ به نام توران خانم و نامگذاری بوستانی در منطقه ۱۱ به نام دامپزشک دیگر دستورات این جلسه شورا است.

انتخاب نماینده شورای شهر تهران برای عضویت در شورای راهبری و نظارت بر اجرای طرح ویژه اراضی عباس آباد، نماینده شورا در هیات موسس خانه معمار، نمایندگان شورا در کمیته برنامه ریزی و نظارت بر آموزش و فرهنگ سازی در حوزه مدیریت پسماند سه دستور دیگر این جلسه شورای شهر تهران است.

بررسی اعتراض ۳ مالک به رای کمیسیون ماده ۷ در خصوص تشخیص باغ در املاک آنها دیگر دستورات این جلسه شورای شهر تهران است که مورد بررسی اعضای شورا قرار می گیرد.

همچنین در این جلسه محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهر سازی نطق پیش از دستور خواهد داشت.