رکود فعلی جنبش دانشجویی را باید هشدار تلقی کرد / دانشجو باید در صحنه باشد و انتقادی برخورد کند

دکتر "جعفر توفیقی" - وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جهت گیری وزارت علوم در دولت هشتم توسعه فعالیت های دانشجویی در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باهدف تأثیر مثبت فعالیت دانشجویی در رشد و تعالی دانشجو بود.

وی ادامه داد: آیین نامه های مصوب در این زمینه نیز در جهت رشد و توسعه فعالیت های دانشجویی تهیه شد و نتیجه آن رشد روز افزون تشکل های دانشجویی بود، به طوری که تعداد 800 تشکل در سال 1376 به 4 هزار تشکل در سال 84 رسید.

وزیر سابق علوم افزود : بسیاری از فعالیت های دانشجویی ماهیتا انتقادی بودند و به شکل گرفتن فضای تبادل نظر و گفتگو در دانشگاه ها کمک می کرد. ایجاد فضای انتقاد آمیز از فضایی که در کل تأیید کننده باشد برای دانشجو مفیدتر است و نظام باید فضای نقادانه و فعال دانشجویی را بپذیرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر فعالیت های دانشجویی با رکود همراه شده است و این رکود ناشی از دیدگاه هایی است که به تداوم فعالیت های دانشجویی در دانشگاه ها تمایلی ندارند.

توفیقی گفت: نباید نگران جنبش دانشجویی بود. این نگرانی باعث می شود که دانشجو به حاشیه برود و فضا بسته شود. این درحالی است که باید دانشجو در صحنه باشد و انتقادی برخورد کند.

وی با اشاره به برخی مشکلات در خصوص جنبش های دانشجویی افزود: در ماه های اخیر دولت هشتم، فعالیت های دانشجویی برخی مشکلات را نیز در برداشت و در برخی تشکل ها چارچوب ها و محدودیت هایی که توسط وزارت علوم در نظر گرفته شده بود را رعایت نمی کردند.

وزیر سابق علوم با بیان اینکه فعالیت دانشجویی نباید کارکردهای علمی را در دانشگاه خدشه دار کند، دامه داد: همچنین در برخی موارد فعالیت های دانشجویی به گونه ای صورت می گرفت که کارکردهای اصلی دانشگاه را تحت اشعاع قرار می داد و برای من به عنوان وزیری که ادعا می کرد سیاسی نیست، بیشتر دغدغه مسائل علمی مطرح بود.