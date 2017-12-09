پلمب ۲۷ واحد صنفی متخلف در اسلام آبادغرب

سرهنگ بهروز سرتیپ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای تامین نظم و امنیت، طرح ارتقای امنیت اجتماعی و بازدید از صنوف در ۷۲ساعت گذشته به صورت ویژه در دستورکار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این طرح ضمن بازدید و کنترل محسوس و نامحسوس از واحدهای صنفی به ۱۵نفر از متصدیان صنوف تذکر شفاهی داده، برای ۲۰ واحد صنفی اخطاریه پلمب صادر و از ۱۲ متصدی واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط تعهدات لازم اخذ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب با اشاره به اینکه در این طرح ۲۷ واحد صنفی متخلف پلمب و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری شد، اظهارداشت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی توسط صنوف، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.