آغاز به کار کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شریفیان که در نشست تخصصی آشنایی با اسناد نظام فنی و اجرایی و شیوه های نوین حفاری و مرمت معابر شهری سخن می گفت، مدیریت هماهنگ امور اجرایی شهر را از گام های مهم برای حل هرچه سریعتر مشکلات شهرها دانست و با تاکید بر اینکه نهادهای ذینفع در اداره شهر باید در موضوعات مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از نقش های تعریف شده و مشخصی برخوردار باشند، افزود: به طور مثال حفاری معابر شهری یکی از چالش های پیش روی مدیران شهری تلقی می شود و تداخل کارکردهای نهادهای مختلف خدمات رسان به خوبی در این حوزه مشهود است.

وی با تاکید بر اینکه الگوهای مدیریتی شهرها دچار چالش های جدی است، فقدان مدیریت یکپارچه شهری را مشکلی اساسی در اداره شهرهای بزرگ کشور دانست و یادآور شد: ضرورت استقرار نظام یکپارچه مدیریت شهری صرفا در زمان وقوع سوانح و حوادث غیرمترقبه یا چالش هایی که ناشی از عدم هماهنگی است، مطرح شده و پس از آن بازهم در حد یک مفهوم مبهم باقی می ماند.

مدیرکل اداره برنامه ریزی و توسعه شهری ضمن تشریح سابقه تصویب و اصلاح آیین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی در سال 1367، دستورالعمل نحوه صدور مجوز حفاری در شهر تهران (مصوب سال 1385) را بستری مناسب برای ایجاد مدیریت هماهنگ امور اجرایی دانست و با تاکید براینکه هدف از تدوین این مصوبه روان سازی نحوه اجرای اقدامات شهری می باشد، گفت: روسازی معابر از گرانبهاترین سرمایه های شهری است و از این رو نحوه سرویس دهی دستگاه های خدمات شهری باید متناسب با ملاحظات نگهداری از این بخش زیرساخت ها باشد.

شریفیان با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در ساختار شهرداری تهران با هدف ایجاد مدیریت هماهنگ امور اجرایی، از تشکیل کارگروه هایی با مشارکت کارشناسان تمام دستگاه های خدمات رسان شهری خبر داد و گفت: تلاش برای تدوین دستورالعمل های لازم در زمینه مبلمان تاسیسات شهری و حریم تاسیسات شهری ادامه دارد و در این میان نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران ابزاری است که می تواند به استانداردسازی فعالیت های اجرایی به ویژه موضوع حفاری و پرکردن مقاطع حفاری کمک کند.

وی با بیان آنکه نوارهای حفاری در معابر شهر تهران با مشکلاتی از قبیل نشست های پی در پی مواجه است، اصلاح سازو کارهای موجود در این زمینه را نیازمند به کارگیری روش های نوین و ارتقای کیفیت اقدامات اجرایی ذکر و ابراز امیدواری کرد با آغاز به کار کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر تهران که نهادی متشکل از مدیران ارشد شهرداری و دستگاه های خدمات رسان شهر تهران است، آسیب های مربوط به عملیات حفاری به حداقل برسد.