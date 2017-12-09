۱۹۹۳ کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس غلامزاده ظهر شنبه در نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون یک هزار و ۹۹۳ کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شده است، اظهار داشت: کشف مواد مخدر در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: در سالجاری ۲۰ باند توزیع و قاچاق مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است و تمام اعضای این باند ها دستگیر شده است.

۴۸۰ توزیع کننده مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری دستگیر شده است

وی اظهار داشت: در سالجاری ۸۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در جاده های ارتباطی چهارمحال و بختیاری شناسایی و توقیف شده است.

فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیشترین میزان مواد مخدر در جاده های ارتباطی چهارمحال و بختیاری شناسایی و توقیف شده است.

وی عنوان کرد: در سالجاری ۴۸۰ توزیع کننده مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری دستگیر شده است.