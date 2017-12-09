شوراها از اِعمال سلیقه شخصی در تصمیمات عمرانی بپرهیزند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسدالله درویش امیری در نخستین جلسه شورای اسلامی استان زنجان افزود: اعضای شورا باید با نظارت صحیح، در هموار نمودن مسیر توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای استان به شهرداران و دهیاران کمک کنند و با در نظر گرفتن مصالح عمومی جامعه، از هرگونه تعلل و مانع و اِعمال سلایق شخصی و جناحی در روند تصمیمات عمرانی شهرها و روستاها بپرهیزند.

وی اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها را رابطین و حلقه واسط میان افکار عمومی و مسئولین عنوان کرد و گفت: منتخبین شوراها چنانچه در جایگاه حقوقی خود به وظایف محوله قانونی به‌درستی عمل کنند، می‌توانند رابطین خوبی میان مردم و مسئولین باشند.

استاندار زنجان از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرستان‌های استان خواست تا با جلوگیری از افزایش نیروی انسانی مازاد در شهرداری‌ها و مجموعه‌های اداری استان، از افزایش هزینه‌های غیرمتعارف در نظام اداری جلوگیری کنند و افزود: تحمیل نیروی انسانی جدید به‌نظام اداری، هزینه‌های اداره کشور را افزایش می‌دهد و موجب کاهش بودجه به‌منظور اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه استان و کشور می‌شود.

درویش امیری با اشاره به نقش شوراهای اسلامی در نظارت بر حُسن اجرای مصوبات در شهرها و روستاهای استان، ادامه داد: قانون‌گذار، برای شورای استان، اعتبار و جایگاه ویژه‌ای قائل شده است؛ به‌گونه‌ای که رئیس این شورا، عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد بود و می‌تواند با انتقال نظرات اعضای شورا در نظام برنامه‌ریزی استان دخیل باشد.

استاندار زنجان بابیان اینکه اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان با رأی مستقیم مردم به‌عنوان نمایندگان آنها انتخاب می‌شوند و باید به تعهدات و سوگند خود پایبند باشند، خاطرنشان کرد: این سوگند به‌منزله سوگند در پیشگاه خداوند است و برای رعایت امانت و حفظ حقوق مردم و بیت‌المال که باید از سوی اعضای شورا موردتوجه جدی قرار گیرد، باید متعهد شوند که صادقانه در مسائل مربوط به مردم و جامعه، رفتار کنند.

درویش امیری با اشاره به اینکه تاکنون ۵ دوره از استقرار نظام شورایی در مدیریت شهرها و روستاهای کشور گذشته و با تصویب و اصلاح قوانین، هم اکنون قانون جامع و کاملی در اختیار شوراهای استان‌ها قرار دارد، تاکید کرد: با ضوابط مشخص شده، اکنون شوراها باید گام‌های بلندی برای ارتقاء جایگاه شورا و انجام وظایف نظارتی این نهاد مشورتی در کشور بردارند و با جلب اعتماد مدیریت کشور، این اطمینان خاطر را برای حاکمیت و مردم ایجاد کنند که با واگذاری وظایف بیشتر به نظام شورایی، می‌تواند در راستای اجرای وظایف نظام اداری کشور، تسهیل و تسریع صورت بگیرد.

وی انتخاب نمایندگان شوراهای استان در شورای عالی کشور را به منزله انتخاب افرادی توانمند و به عنوان زبان گویای شوراهای استان دانست و ابراز امیدواری کرد با افزایش تعامل و همراهی شوراهای منتخب در شهرها و روستاهای کشور، گام‌های موثری در راستای توسعه و آبادانی کشور برداشته شود.

در این جلسه که با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرستان‌های استان برگزار شد، با برگزاری انتخابات رسمی، اعضای شورای اسلامی استان برای مدت یک سال تعیین و معرفی شدند که بر اساس آن، رضا ملایی نماینده شورای اسلامی شهرستان سلطانیه به عنوان رئیس شورای اسلامی استان، حسین فرامرزلو نماینده شورای اسلامی شهرستان ماهنشان به عنوان نایب رئیس، شیما افشاری نماینده شورای اسلامی شهرستان ابهر منشی اول، جلیل جعفری نماینده شورای اسلامی شهرستان طارم منشی دوم و جلال محمدی نماینده شورای اسلامی شهرستان خدابنده به عنوان سخنگوی شورای استان انتخاب شدند.

همچنین مقرر شد دو نماینده از شورای اسلامی استان در شورای عالی کشور برای مدت ۴ سال انتخاب شوند.