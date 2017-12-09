۲۵۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه حرم حضرت معصومه(س) وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل محمدی کرمانشاهی ظهر شنبه در نشست خبری که در آستانه سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم برگزار شد به فعالیت‌های کتابخانه حرم مطهر اشاره و بیان کرد: این کتابخانه جزو ۱۰ کتابخانه برتر استان به دلیل جامعیت است.

وی بیان اینکه کتابخانه آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) ۱۲ هزار متر زیربنا دارد، اظهار داشت:‌ این کتابخانه در ۴ طبقه در دو بخش برادران و خواهران احداث شده است.

مدیر فرهنگی و هنری آستان مقدس حضرت معصومه(س) بیان کرد:‌ بخش امانی، مجموعه گنجینه‌های قرآنی، مجموعه نفایس، مجموعه کتاب‌های خارجی، مجموعه هدایای تولیت، بخش کتاب‌های سنگی و چاپی، بخش مرمت و صحافی و بخش منابع ویژه از جمله بخش‌های وابسته به کتابخانه هستند.

وی با اشاره به مراجعه روزانه نزدیک به هزار نفر به کتابخانه، ابراز داشت: خدمات این کتابخانه محدود به قم نیست و از سراسر کشور و حتی خارج از ایران هم خدمات رسانی دارد.

حجت الاسلام محمدی کرمانشاهی یکی از نکات برجسته کتابخانه را اهداء مجموعه کتابخانه‌های شخصی عنوان کرد و گفت: تا کنون صدها کتابخانه شخصی به این کتابخانه اهدا شده و سنگ بنای اولیه تأسیس آن هم با اهدا کتابخانه شخصی مرحوم ابوالقاسم تولیت بنا گذاشته شد.

وی ظرفیت کتابخانه حرم مطهر را ۹۰۰ تا یک میلیون نسخه عنوان بیان کرد: هم اکنون ۲۵۰ هزار منابع شامل منابع خطی، نرم افزاری و مطبوعاتی در این کتابخانه نگهداری می‌شود.

مدیر فرهنگی و هنری آستان مقدس حضرت معصومه(س) در ادامه با بیان اینکه کتابخانه حرم حضرت معصومه(س) ظرفیت مطالعه تا ۸۰۰ صندلی را دارد که این رقم تا هزار صندلی قابل افزایش است، گفت: این کتابخانه دارای ۶ تالار قفسه باز است که از ابتدای سال جاری یک تالار که مختص برادران تا ساعت ۱۱ شب خدمات دهی برای مطالعه دارد.