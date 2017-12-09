همکاری شهرداری تهران و وزارت کار برای افزایش رفاه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، رصدخانه شهری تهران میزبان احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا جوادی یگانه رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و محمد رستمی مدیر کل رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

این نشست که با حضور مهندس محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران همراه بود با هدف تفاهم برای تبادل اطلاعات در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی برگزار شد.

مدعوین در جلسه برگزار شده در رصدخانه شهری تهران با کارکرد رصدخانه به‌عنوان فضای تصمیم‌سازی بهینه و ارائه گزارش‌های تحلیلی آشنا شدند.

نمونه گزارش‌های تهیه شده از آمار و اطلاعات بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و کیفیت زندگی در تهران روی ماکت شهر تهران برای مدعوین ارائه شد. گزارش جمعیتی شهر و درصد رشد جمعیت به تفکیک مناطق، سطح باسوادی و تحصیلات دانشگاهی، دسترسی به حمل و نقل عمومی و فاکتورهایی که در طرح سنجش عدالت سلامت وجود دارند مورد بحث و بررسی قرار داده شد.

حسن علیشیری، از کارشناسان رصدخانه توضیحاتی درباره ماکت 1/10000 شهر تهران ارائه داد و به تشریح نمونه گزارش‌های تهیه شده بر روی این ماکت پرداخت و مزایای وجود رصدخانه برای کلانشهرهای جهان را برشمرد.

سپس علی صادقی با معرفی سامانه گزارش های تحلیلی، نمونه‌هایی از انواع آمار و گزارش‌های موجود در این سامانه در حوزه محیط زیست، کیفیت زندگی و جمعیت را تشریح کرده و به اطلاعات مربوط به مؤلفه‌هایی همچون کیفیت آب، وضعیت خاک، تنوع زیستی، سوانح، تراکم جمعیت و فضاهای سبز و ... پرداخت و پاسخگوی سؤالات حضار بود.

در ادامه مهدی محبوبی با معرفی سیستم جامع اطلاعات مکانی از این سیستم با عنوان بانک اطلاعات مکانی شهرداری تهران یاد کرد که از جمله وظایف آن تجمیع کلیه داده‌های مکانی در سطح شهر تهران بر پایه طرح تفصیلی است. همچنین سامانه کنترل پروژه و سامانه تحلیل اطلاعات از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

سامانه جامع اطلاعات مکانی، نقشه‌های موضوعی و گزارشات مکان‌محوری که مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در مدیریت شهری است از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

در انتهای جلسه میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در تأسیس رصدخانه شهری، با اشاره به محوریت شهرداری‌های اکثر کلانشهرهای دنیا در جمع‌آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی و هماهنگی بین همه دستگاه‌های اجرایی، نشست مشترک شهرداری تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را قدمی مثبت برای رسیدن به تفاهمی برای همکاری بین دستگاهی دانست و نتیجه این همکاری را اشتراک داده ها و اطلاعات شهری که منجر به کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها و تغییر سطح رفاه عمومی جامعه برشمرد.