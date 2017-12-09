مراسم تشییع «عارف الزوکا» در استان شبوه یمن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، گروهی از اهالی استان «شبوه» در جنوب شرق یمن امروز شنبه عارف الزوکا دبیرکل حزب کنگره مردمی یمن را که در کنار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن و رئیس کنگره مردمی این کشور کشته شده بود، تشییع کردند.

مراسم تشییع الزوکا از فرودگاه شهر «عتق» در مرکز استان شبوه با حضور «شیخ علی بن راشد الحارثی» استاندار شبوه و شماری از فرماندهان نظامی و مسئولان دولتی نزدیک به او آغاز شد.

دیروز جسد عارف الزوکا از صنعاء به محل تولدش در استان شبوه انتقال داده شده بود و نزدیک به هزار نفر از اهالی قبیله «آل عواض» در مراسم تشییع او حضور پیدا کرده بودند.

پیشتر انصار الله اعلام کرده بود که مشکلی با تحویل اجساد کشته شدگان در حوادث اخیر صنعاء به خانواده هایشان ندارد و مانع از برگزاری مراسم تشییع برای آنها نخواهد شد.