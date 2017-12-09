مهلت ارسال اثر به جشنواره فیلم «کودک برای کودک» ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قربانی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی حوزه سه کشوری در اصفهان اظهار داشت: اصفهان میزبان بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در حوزه سه کشوری است که از ۲۰ تا ۲۲ آذر قصه‌گویانی از استان‌های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویر احمد و اصفهان به رقابت می‌پردازند.

برگزاری دو نشست تخصصی در حاشیه جشنواره منطقه سه قصه گویی

وی با بیان اینکه اختتامیه جشنواره نیز در روز چهارشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۵ در مجموعه سه فرهنگیان خیابان پروین برگزار خواهد شد، افزود: برگزاری دو نشست تخصصی با حضور اساتید کشوری ویژه مربیان و همکاران در آموزش و پرورش و بهزیستی از برنامه‌های جنبی بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در اصفهان است.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان اصفهان با اشاره به اینکه داوران بین المللی جشنواره قصه‌گویی در منطقه سه کشوری را داوری کردند، بیان داشت: در ۲۵ و ۲۶ شهریورماه امسال جشنواره قصه گوی استانی برگزار و ۳۰۶ اثر به دبیرخانه مرکزی ارسال شد.

وی ادامه داد: از این تعداد اثر ۲۹۵ سی دی به دبیرخانه مرکزی ارائه شد که در نهایت ۸۰ قصه آزاد، ۷۸ مورد مربوط به بخش مربیان و رضوی و ۱۴۷ اثر از بخش نوجوان انتخاب شد.

قربانی با بیان اینکه از ۲۹۵ اثر مورد بررسی در مرحله استانی ۲۰ اثر از مربیان انتخاب شد که سه مورد از بخش رضوی است، ابراز داشت: همچنین شش اثر آزاد، پنج نوجوان، یک داستان از بخش پدربزرگ‌ها و یک مورد منتخب استانی در این مرحله داشتیم.

وی اضافه کرد: در نهایت از این تعداد شش اثر در بخش مربیان، یک مورد از بخش رضوی، دو اثر از نوجوانان، یک نفر پدربزرگ و دو اثر در بخش آزاد به مرحله منطقه ای راه یافتند.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان اصفهان تاکید کرد: قصه گویان برگزیده از شش استان در جشنواره منطقه سه به رقابت پرداخته و برگزیدگان به بخش کشوری راه خواهند یافت.

برگزاری جشنواره فیلم کودک برای کودک

وی با بیان اینکه حدود مخاطبان با توجه به فعالیت های مختلف کانون پرورش فکری کودک و نوجوان به پنج میلیون نفر می رسد، گفت: در اسفندماه جشنواره فیلم کودک برای کودک را داریم که قزوین میزبان استان‌های مختلف خواهد بود.

قربانی بیان داشت: مهلت ارسال آثار به این بخش هنوز تمام نشده و تا دهم دی ماه ادامه دارد.