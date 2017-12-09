طرح نظارت عالیه بهره برداری توزیع برق در استان سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیمی ظهر شنبه در نشست آغاز طرح نظارت عالیه توانیر به میزبانی شرکت توزیع برق استان سمنان، بیان کرد: این طرح از امروز، هجدهم آذرماه به مدت سه روز با حضور کارشناسانی از استان های اردبیل، غرب مازندران، گلستان، فارس، تهران، قم و اصفهان برگزار می شود.

وی افزود: این طرح کشوری دو مقوله و فاکتور مهم را مورد ارزیابی قرار می دهد که نخستین آنها بهره‌وری اقتصادی و رضایت مشترکان و دیگری پایداری شبکه است.

سرپرست گروه نظارت عالیه بهره برداری شرکت توانیر، گفت: در اجرای طرح برخی ملاک ها مانند میزان سرویس، نگهداری و اقدامات پیشگیرانه از هدر رفت شبکه توزیع، ایمنی و وضعیت تجهیزات عملیاتی و همچنین مدیریت بار و ولتاژ روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

قدیمی با بیان اینکه امتیاز هر شرکت با کارایی آنها در ملاک های معین مذکور، تعیین می شود، تاکید کرد: جاری بودن دستور العمل‌های توانیر و وزارت نیرو از مهمترین ملاک های نمره دهی به عملکرد توزیع برق در سطح کشور است.

۷۸رزمایش خدمت متعالی در استان سمنان برگزار شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان نیز در این نشست، گفت: اجرای ۷۸ رزمایش خدمت متعالی، به کارگیری چی پی اس خودروئی در مجموعه توزیع برق در کنار کاربردی کردن نرم افزار سیستم اطلاعات مدیریت در زمره مسائل و اقدامات شاخصی است که در یک سال گذشته به میزبانی شرکت توزیع برق استان انجام شده است.

سیدمحمد موسوی زاده حضور فعال در مانورهای پدافند غیرعامل، استقرار کانتینرهای بحران و همچنین رفع نقاط خطر شبکه و تاسیسات را از دیگر برنامه های شرکت توزیع برق استان سمنان دانست و تاکید کرد: ملاک ها برای ارزیابی کارشناسان منتخب توانیر در سطح استان سمنان، نسبتاً مطلوب است.

وی افزود: بیش از ۷۰ درصد انرژی مصرفی استان سمنان صرف فعالیت‌های تولیدی می‌شود که این امر نگاه ویژه به مقوله تولید در ارتباط با توزیع برق را می طلبد.