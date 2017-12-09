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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۱

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان:

۳۵ هزار کرمانی آماده ورود به بازار کار هستند

۳۵ هزار کرمانی آماده ورود به بازار کار هستند

کرمان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تعداد افراد آماده ورود به بازار کار استان کرمان را ۳۵ هزار نفر ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی پیش از ظهر شنبه در  جلسه کار کروه اشتغال استان کرمان اظهار داشت: جلسات متعددی در زمینه سند دو سالانه اشتغال استان کرمان برگزار شده که براساس برآورد انجام شده ۳۵ هزار نفر در سال جاری  آماده ورود به بازار کار استان هستند و باید برای آنها فرصت اشتغال ایجاد کرد.

وی افزود: بیش از ۳۸ دستگاه استان کرمان تعهد و خود اظهاری برای ایجاد اشتغال در استان داشته اند و باید تا پایان سال جاری ۳۴ هزار و ۹۱۸  نفر و در سال آینده ۳۶ هزار نفر اشتغال ایجاد شود.

اسماعیلی تصریح کرد: تا کنون ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر در سامانه رصد ثبت نام کرده اند.

مدیرکل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان عنوان کرد: ۳۰۰ میلبارد تومان برای مشاغل خرد و کوچک اختصاص یافته است.

کد مطلب 4166964

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