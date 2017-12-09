۳۵ هزار کرمانی آماده ورود به بازار کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی پیش از ظهر شنبه در جلسه کار کروه اشتغال استان کرمان اظهار داشت: جلسات متعددی در زمینه سند دو سالانه اشتغال استان کرمان برگزار شده که براساس برآورد انجام شده ۳۵ هزار نفر در سال جاری آماده ورود به بازار کار استان هستند و باید برای آنها فرصت اشتغال ایجاد کرد.

وی افزود: بیش از ۳۸ دستگاه استان کرمان تعهد و خود اظهاری برای ایجاد اشتغال در استان داشته اند و باید تا پایان سال جاری ۳۴ هزار و ۹۱۸ نفر و در سال آینده ۳۶ هزار نفر اشتغال ایجاد شود.

اسماعیلی تصریح کرد: تا کنون ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر در سامانه رصد ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان عنوان کرد: ۳۰۰ میلبارد تومان برای مشاغل خرد و کوچک اختصاص یافته است.