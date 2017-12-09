به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور در این خصوص اظهارداشت: محمد حسین مقیمی، استاندار تهران چهارشنبه به شهرستان قرچک سفر می‌کند.

استاندار تهران در ابتدا با حضور در گلزار شهدای شهرستان قرچک به مقام شهدای انقلاب اسلامی، هشت سال جنگ تحمیلی و مدافع حرم ادای احترام خواهد کرد.

فرماندار قرچک افزود: برگزاری جلسه مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران و شهرستان قرچک و همچنین برگزاری کارگروه‌های مختلف ازجمله برنامه‌های سفر یک روزه استاندار تهران به قرچک خواهد بود.

مرسلپور از ملاقات عمومی مقیمی با شهروندان قرچکی خبر داد و گفت: در این ملاقات که همزمان با اقامه نماز ظهر در مسجد جامع قرچک برگزار می‌شود، مشکلات و مسائل مردم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود : دیدار با نخبگان، صاحب‌نظران و معتمدان شهرستان قرچک از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده سفر استاندار تهران به شهرستان قرچک است.

بر اساس این گزارش، استاندار تهران پیش از این به شهرستان های بهارستان، پیشوا، فیروزکوه، ملارد و پردیس سفر کرده است و سفر به قرچک ششمین سفر شهرستانی وی خواهد بود.