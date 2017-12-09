۲۴۵۲ خانوار تحت پوشش کمیته امداد کرمان به خودکفایی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی پیش از ظهر شنبه در جلسه کار گروه اشتغال استان که با حضور استاندارکرمان در سالن پیامبراعظم (ص) برگزار شد، اظهار داشت: در هشت ماه گذشته از محل تسهیلات صندوق قرض الحسنه کمیته امداد استان ۸۷۲ شغل ایجاد کرده ایم و برای ایجاد این شغل ها بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود: ۳۶۳ نفر از فرزندان مددجویان در بنگاه های اقتصادی خصوصی مشغول به کار شده اند که بیمه آنها به صورت تشویقی خود کمیته امداد پرداخت می شود.

صادقی عنوان کرد: در مجموع در هشت ماه سال جاری تعداد سه هزار و ۵۱۳ نفر با هزینه ۵۳ میلیارد تومان شغل ایجاد کرده ایم این در حالی است که تعهد ما در سال جاری چهار هزار شغل بوده و امیدواریم تا پایان سال این عدد را به هفت هزار نفر برسانیم.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان بیان کرد: در راستای آموزش های فنی و حرفه ای پنج هزار و ۴۲۸ نفر آموزش های مهارتی، کارآفرینی و پایدارسازی مشاغل با هزینه ۳۰۰ میلیون تومانی به پایان رسانده اند.

وی عنوان کرد: توسط مددجویان کمیته امداد دو هزار و ۸۰۰ تخته فرش و گلیم به متراژ پنج هزار و ۱۴۹ متر و به ارزش ۴۱ میلیارد ریال در استان کرمان بافته شده است.

صادقی ابراز داشت: ۲۲۰ پروژه نیروگاه خورشیدی پنج کیلو بایتی در ۹ شهرستان استان کرمان اجرا کرده ایم که تاکنون ۱۱۴ مورد آن تحویل اداره برق شده است.

وی بیان کرد: ۲۳۱ دستگاه خودرو به مددجویان تحت پوشش با همکاری صندوق کارآفرینی امید که هفت درصد قیمت این خودروها زیر قیمت بازار است تحویل داده شد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در جنوب استان کرمان ۶۰ تراکتور تحویل داده شده است.

صادقی افزود: در سال جاری دو هزار و ۴۵۲ خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان به خود کفایی رسیدند و این امر راست آزمایی شده است.