به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، علیرضا اقبالیان تبدیل معابر اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با هدف حذف ترافیک خودرو، افزایش ایمنی و سهولت در آمد و شد زائران و شهروندان، حفظ آراستگی و زیبایی منظر شهری را از جمله اهداف این طرح برشمرد.
وی ادامه داد: طرح پیاده راه سازی معابر اطراف حرم مطهر و بافت تاریخی و قدیمی بازار و اطراف آن از چند سال قبل آغاز شده و با اجرای پیاده راه سازی خیابان ارم، طرحهای اجرا شده به هم متصل میشود.
شهردار منطقه هفت قم اضافه کرد: از سالهای گذشته و در مراحل نخستین احداث پیاده راه سازی معابر اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س)، اجرای طرح باغ راه بهار، کوچه ۹ خیابان ارم معروف به آب انبار سید عرب و خیابان حضرتی حد فاصل پل بازار تا خیابان ارم عملیاتی شده و به بهره برداری رسیده است.
وی گفت: ایستگاههای اتوبوس و تاکسی واقع در طرح پیاده راه سازی خیابان ارم، در مکانهای مجاور جانمایی شده که محل استقرار آنها بوسیله نصب بنر در محلهای قبلی ایستگاهها و همچنین در طول مسیر طرح اطلاع رسانی شده است.
اقبالیان در پایان ضمن تشکر از شهروندان و کسبه خیابان ارم از همراهی و مشارکت در اجرای طرحهای عمرانی هسته مرکزی شهر، اظهار کرد: اجرای طرحهای عمرانی با توجه به شرایط خاص محلهها و معابر هسته مرکزی شهر و بافت فرسوده با مشکلات متعددی مواجه است ولی تجربه و سابقه همکاری شهروندان و به خصوص کسبه، اجرای طرحهای عمرانی را تسریع نموده است.
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