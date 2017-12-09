احتمال اعتصاب سراسری در صنعت نفت نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز؛ اتحادیه نفتی پنگاسان نیجریه اعلام کرد: در اعتراض به اخراج گسترده کارگران نفتی عضو این اتحادیه، از ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر ماه) در کل این کشور اعلام اعتصاب می‌کند.

بر اساس اعلام این اتحادیه، اگر دولت نیجریه نتواند مدیران شرکت‌های داخلی نفت و گاز و پیمانکاران را وادار کند که کارگران اخراجی عضو این اتحادیه را به کار بازگردانند، همه کارگران عضو این اتحادیه اعتصاب می‌کنند.

پنگاسان به تعداد کارگران اخراج شده‌ اشاره‌ای نکرده است و مسئولان این اتحادیه به تماس‌ها برای اظهار نظر، پاسخی ندادند.

عواملی همچون حمله گروه‌های مسلح، دزدی از خطوط لوله، خرابکاری و اعتصاب، سبب شده‌اند تولید نفت نیجریه در دو سال اخیر نوسان شدیدی داشته باشد.

امانوئل کاچیکوو، وزیر نفت نیجریه، اعلام کرد: دولت این کشور برای حل سریع این چالش با اتحادیه پنگاسان مذاکره می‌کند.