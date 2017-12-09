مشاهده خون در ادرار شایع ترین علامت سرطان پروستات

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهرام مفید در آستانه برگزاری دومین کنگره بینالمللی کلینیکال آنکولوژی و دوازدهمین کنگره سالیانه کلینیکال آنکولوژی ایران درباره سرطان پروستات، اظهارداشت: سرطان پروستات جزو سرطانهای شایع در دنیا است که سالانه جان بسیاری از مردان را در سراسر جهان میگیرد.
وی با اشاره به ضرورت غربالگری برای پیشگیری از این سرطان، گفت: این سرطان با افزایش سن ارتباط مستقیم دارد و به راحتی با یک آزمایش خون قابل تشخیص است.
تین متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی با بیان اینکه سرطان پروستات جزو شایعترین سرطانها در مردان است، افزود: نوع تغذیه، مصرف مشروبات الکلی، استعمال سیگار و ژنتیک در بروز این سرطان بسیار تاثیرگذار است.
مفید خاطرنشان کرد: مردان باید هرگونه تغییر در ادرار شامل احتباس و تکرر ادرار و وجود خون در ادرار را جدی بگیرند و حتما به پزشک جهت معاینه و انجام PSA مراجعه کنند. ضمن اینکه شایعترین علامت ابتلا به این نوع سرطان مشاهده خون در ادرار است.
وی یادآور شد: سرطان پروستات رشد آهستهای دارد و تشخیص زودرس آن سبب شده تا میزان بهبودی هرچه سریعتر حاصل شود اما با گذشت بیماری و متاستاژ شدن آن درمان آن مشکل میشود ولی میتوان با هورمون درمانی و شیمی درمانی طول عمر بیمار را افزایش داد.
دوازدهمین کنگره سالانه کلینیکال آنکولوژی و دومین کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی ۲۲ تا ۲۴ آذر 96 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.
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