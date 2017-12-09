کشف ۴۶ فقره سرقت قطعات خودرو در کرمانشاه

سرهنگ محمدرضا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در اجرای دستورالعمل ابلاغی پلیس آگاهی ناجا، طرح مذکور به مدت سه روز در سطح استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این راستا با استفاده از توان عملیاتی پلیس آگاهی و سایر یگانهای انتظامی ،این طرح در سطح استان اجرا، که منجر به کشف ۴۲ فقره سرقت وسایل و محتویات داخل خودرو، سه دستگاه خودرو مسروقه، دستگیری ۱۶نفر سارق لوازم و محتویات داخل خودرو و همچنین دستگیری یک نفر مالخر لوازم و داخل خودرو شده ، مضافا اینکه در راستای طرح یک فقره احشام نیز کشف گردیده است.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه در پایان به مردم توصیه کرد: از پارک اتومبیل در نقاط خلوت و کم نور خودداری و نسبت به نصب تجهیزات ایمنی و بازدارنده اقدام کنند.