  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۷

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه خبر داد:

کشف ۴۶ فقره سرقت قطعات خودرو در کرمانشاه

کشف ۴۶ فقره سرقت قطعات خودرو در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از کشف ۴۶ فقره سرقت به واسطه اجرای طرح ضربتی مبارزه با سرقت قطعات خودرو خبر داد.

 سرهنگ محمدرضا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در اجرای دستورالعمل ابلاغی پلیس آگاهی ناجا، طرح مذکور به مدت سه روز در سطح استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این راستا با استفاده از توان عملیاتی پلیس آگاهی و سایر یگانهای انتظامی ،این طرح در سطح استان اجرا، که منجر به کشف ۴۲ فقره سرقت وسایل و محتویات داخل خودرو، سه دستگاه خودرو مسروقه، دستگیری ۱۶نفر سارق لوازم و محتویات داخل خودرو و همچنین دستگیری یک نفر مالخر لوازم و داخل خودرو شده ، مضافا اینکه در راستای طرح یک فقره احشام نیز کشف گردیده است.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه در پایان به مردم توصیه کرد: از پارک اتومبیل در نقاط خلوت و کم نور خودداری و نسبت به نصب تجهیزات ایمنی و بازدارنده اقدام کنند.

کد مطلب 4166987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها