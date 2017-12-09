۴ تُن چوب آلات قاچاق در املش کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ احمد وکیل صادقی اظهارکرد: درپی دریافت گزارش مردمی مبنی بر قاچاق چوب در یک کارگاه چوب بری بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع و هماهنگی با مقام قضایی به این چوب بری اعزام شدند، تصریح کرد: در بازرسی از این مکان چهار تُن چوب جنگلی قاچاق کشف وضبط شد.

فرمانده انتظامی املش بااشاره به اینکه متهم ۵۶ ساله جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به پلیس اطلاع دهند.