۱۲ فلسطینی در قدس به وسیله نظامیان اسرائیلی زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، در پی درگیری نظامیان رژیم صهیونیستی با معترضان فلسطینی در شهرهای مختلف فلسطین، دهها فلسطینی زخمی شدند.

امروز برای سومین روز متوالی درگیری ها و اعتراض مردم فلسطین در شهر «بیت لحم» ادامه داشته و جوانان فلسطینی در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، به خیابان ها ریختند.

در قدس نیز اعتراضات گسترده ای شکل گرفت و در پی حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به مردم در خیابان های قدس دست کم ۱۲ نفر زخمی شدند. نظامیان رژیم صهیونیستی با شلیک گاز اشک آور تلاش کردند تا معترضان فلسطینی را پراکنده کنند.

جنبش حماس پیشتر از فلسطینی های ساکن کرانه باختری خواسته بود تا از تلاش برای آشتی با اسرائیل دست برداشته و انتفاضه جدیدی را علیه رژیم اشغالگر قدس آغاز کنند.

رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده که نیروهای بیشتری در کرانه باختری مستقر خواهند شد و گروهی دیگر از نظامیان رژیم اشغالگر قدس، در حالت آماده باش به سر می برند.