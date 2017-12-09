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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۳

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد؛

کشف ۴۰ فوت لوستر قاچاق در عوارضی تهران-ساوه/یک قاچاقچی دستگیر شد

کشف ۴۰ فوت لوستر قاچاق در عوارضی تهران-ساوه/یک قاچاقچی دستگیر شد

اسلامشهر- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۴۰ فوت لوستر قاچاق به ارزش ۲۳ میلیارد ریال در عوارضی تهران-ساوه و دستگیری یک فرد در این خصوص خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش ماموران انتظامی غرب استان تهران و با اجرای طرح های مقابله با قاچاق کالا و ارز، ۲۳ میلیارد ریال انواع لوستر های روشنایی قاچاق در عوارضی تهران-ساوه کشف شد.

وی اضافه کرد: کالاهای قاچاق کشف شده از طریق یک دستگاه کامیون کشنده در حال حمل بود، که با هوشیاری ماموران متوقف شد.

وی با اشاره به تاثیرات سو قاچاق کالا و ارز بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: امروز مسئله تحقق اقتصاد مقاومتی از جمله مهم‌ترین اولویت‌های کشور است که مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامی موثر در جهت تحقق این موضوع است.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران اضافه کرد: در این کشنده ۴۰ فوت لوستر روشنایی قاچاق کشف و متهم دستگیر شد.

وی با اشاره به تلاش نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در جامعه، اظهار داشت: ارزش ریالی لوسترهای کشف شده بر اساس برآورد کارشناسان ۲۳ میلیارد ریال محاسبه شد.

کد مطلب 4166995

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