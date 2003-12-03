تناسبي ميان در آمد دندان سازان و دندانپزشكان وجود ندارد

رييس هيات مديره جامعه دندانسازان ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در حاشيه دوازدهمين كنگره علمي سالانه پروتز دندان با بيان اين مطلب افزود:" تضيع حقوق مسلم تكنسين هاي دندانساز توسط سيستم دندانپزشكي در كشور در واقع انگيزه كار خوب را ازآنها مي گيرد و نتيجه اين امر ارائه خدمات نامطلوب در اين عرصه است و تهيه دنداني نامناسب قطعاً بر روي نحوه تغذيه مناسب و سلامت كاربران موثر است ."

حسين چاقري ادامه داد:" طبق استانداردهاي علمي براي هر 10 دندانپزشك مي بايست يك لابراتوار دندانسازي وجود داشته باشد و در ايران شمار اين لابراتوارها خيلي بيش از اين است ، البته با اين وضعيت كه اغلب آنها غير مجاز هستند."





وي فعاليت دندانپزشكان و دندانسازان را لازم و ملزوم هم دانست وگفت:" متاسفانه در جامعه به نقش تكميلي دندانسازان در امر دندانپزشكي توجه چنداني نمي شود و اين دو گروه در حالت تقابل با هم قرار گرفته اند زيرا نظام حاكم بر بخش بهداشت و درمان ، نظام پزشك سالار است."

وي ادامه داد:" با توجه به تخصصي بودن دندانسازي متاسفانه به رغم پيگيري مجدانه صاحبان اين حرفه بيش از دو دهه است كه از ادامه تحصيل اين افراد جلوگيري ميشود و تحصيل در اين زمينه محدود به دوره كارداني است در حاليكه افزايش آموزشهاي آكادميك از كارداني به كارشناسي راه حل قطعي براي جبران عقب ماندگي ها در اين زمينه است."

چاقري عدم فعاليت قانونمند لابراتوارها و وجود لابراتوارهاي غير مجاز و زير زميني و عدم برخورد مناسب با اين پديده را از ديگر مشكلات موجود در جامعه دندانسازي دانست و گفت:" تنظيم تعرفه هاي عادلانه دندانسازان نيز از ديگر حقوق مسلم اين افراد است به طوريكه در حال حاضر به طور غير منصفانه اي تنها 10 درصد هزينه درمان بيمار در زمينه پروتز به تكنسين داده مي شود."

وي با انتقاد از نبود بهداشت حرفه اي در جامعه دندانسازي گفت:" متاسفانه در بسياري موارد به رغم ادعاي علم و دانش دندانپزشكان، اكثر قالبهايي كه جهت انجام پروتز به لابراتوار مي آيند خون آلود و كثيف هستند و اين به دور از مسايل بهداشت حرفه اي است."

رييس هيات مديره جامعه دندانسازان ايران ادامه داد:" به رغم آنكه حرفه ما جز مشاغل مربوط به پزشكي است و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي متولي نظارت و صدور مجوز فعاليت براي اين حرف است ، ولي شهرداري همواره براي شاغلين اين حرف مانع تراشي هاي مختلف مي كند به عنوان نمونه اجازه نمي دهد لابراتوارها در مناطق مسكوني فعاليت كنند."

وي افزود:" به رغم پيشرفت هاي موجود در عرصه علم دندانسازي و ورود مواد اوليه و تجهيزات نوين در اين عرصه، دندانسازان ايراني قادر به ادامه تحصيل نبوده و يا به دليل نبود تعرفه مناسب قادر به استفاده از تجيهزات مرغوب نيستند."

گفتني است كنگره علمي سالانه پروتز دندان امروز صبح به مدت سه روز در مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت كار آغاز به كار كرد و همچنين در حاشيه اين كنگره نمايشگاهي از مواد و تجهيزات لابراتواري با حضور انواع شركت هاي فعال دراين عرصه داير است.





