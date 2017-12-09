پویان کریمی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه رازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بزرگداشت شانزده آذر در حقیقت ادای احترام به همه آنانی است که در مسیر ارزشمند دستیابی به استقلال ، آزادی و سربلندی ایران قدم بر می دارند و مجاهدت می کنند.

وی دانشجو را نماد حق طلبی، دفاع از آزادی های مشروع و حرکت در مسیر آرمان های والا و انسانی دانست که در مکان دانشگاه با کسب علم و آمیختن آن با مفاهیم عمیق و فطری جدایی ناپذیر از نهاد بشر راه توسعه و پیشرفت را به سوی قله های موفقیت و افتخار طی می کند.

کریمی افزود: جامعه‌ی دانشگاهی ما در پرتو مشعل پر فروغ شانزده آذر باید در اندیشه پیمودن راهی باشد که به آینده‌ای روشن منتهی‌شود، آینده‌ای که بدون تردید سرشار از عشق و امید و برپایه خردورزی، آزادی و حفظ کرامت های انسانی و ارزش های والای دینی استوار است و در این راستا همانگونه که امام راحل(ره) دانشگاه را مبدا تحولات دانستند همه باید تلاش کنیم تا دانشگاه فضای امید، نشاط و پویایی خود را برای ایفای نقش سازنده اش در پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی حفظ کند و فرزندان عزیز کشورمان نیز به انجام رسالت بزرگی که دارند اهتمام داشته باشند.

وی یکی از رسالت های نجمن اسلامی دانشجویان مستقل را روحیه استکبار ستیزی و تلاش برای ایجاد جهان بدون صهیونیست دانست و گفت: اقدام سخیف و ابلهانه ی رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی، فتنه ای بزرگ علیه امت اسلامی و پایمال کردن حقوق مردم فلسطین به شمار رفته و لازم است جهان اسلام و دیگر جوامع آزاده و حق طلب با اتخاذ مواضع قاطعانه و هوشمندانه این توطئه شوم و شیطانی را خنثی سازند.

کریمی افزود: بی تردید این تلاش پلید نه تنها رؤیای سردمداران کاخ سفید و صهیونیسم بین الملل را تعبیر نمی کند بلکه عاملی خواهد شد تا جبهه مقاومت صهیونیستی، مصمم تر از گذشته آرمان آزادی قدس شریف را دنبال خواهد کرد و غاصبان فلسطین مظلوم و عزیز را در آتش انتقام خود گرفتار می سازند.

وی بیان کرد: انتفاضه فلسطین در مرحله جدید، پرشتاب تر از گذشته با حمایت همه جانبه امّت اسلامی و استکبار ستیزان و آزادیخواهان عالم ادامه خواهد یافت و با رسوا ساختن راهبردها و سیاست های نوین شیطان بزرگ در منطقه به فضل الهی پایان رژیم جلاد و جنایت پیشه صهیونیستی و نابودی این غده سرطانی از پیکره جهان اسلام را به زودی رقم خواهد زد.