دستگیری کارآگاه قلابی/اخاذی از مصرف کنندگان مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اردشیر نادری با اعلام این مطلب بیان داشت: حسب اطلاعات واصله مبنی بر این که فردی با لباس شخصی و تجهیزات پلیسی خود را کارآگاه پلیس معرفی و از شهروندان اخاذی می کند موضوع در دستور کار عوامل عملیات کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات لازم فرد مورد نظر شناسایی و در حالی دستگیر شد که در حال بازرسی بدنی شهروندی بود. از متهم یک قبضه سلاح کلت قلابی و کارت های شناسایی کشف شد.

سرهنگ نادری اشاره کرد: متهم در تحقیقات اظهار داشت طعمه های خود را از بین مصرف کنندگان مواد انتخاب می کرد و پس از شناسایی در خیابان خود را کارآگاه معرفی می کرد و در قبال این که دستگیرشان نکند مبالغی از آنان اخذ می نمود.