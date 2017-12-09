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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۴

دستگیری کارآگاه قلابی/اخاذی از مصرف کنندگان مواد مخدر

دستگیری کارآگاه قلابی/اخاذی از مصرف کنندگان مواد مخدر

رییس کلانتری ۱۶۱ ابوذر از دستگیری کارآگاه قلابی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اردشیر نادری با اعلام این مطلب بیان داشت: حسب اطلاعات واصله مبنی بر این که  فردی با لباس شخصی و تجهیزات پلیسی خود را کارآگاه پلیس  معرفی و از شهروندان اخاذی می کند موضوع در دستور کار عوامل عملیات کلانتری قرار گرفت.  

وی افزود: با اقدامات لازم فرد مورد نظر شناسایی و در حالی دستگیر شد که در حال بازرسی بدنی شهروندی بود.  از متهم  یک قبضه سلاح کلت قلابی و کارت های شناسایی کشف شد.  

سرهنگ نادری اشاره کرد: متهم در تحقیقات اظهار  داشت طعمه های خود را از بین مصرف کنندگان مواد انتخاب می کرد و پس از شناسایی در خیابان خود را کارآگاه معرفی می کرد و در قبال این که دستگیرشان نکند مبالغی از آنان اخذ می نمود.

کد مطلب 4167014

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