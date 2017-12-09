گفتگوی تلفنی اردوغان با ماکرون با محوریت «قدس اشغالی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با «امانوئل ماکرون» همتای فرانسوی خود درباره آخرین تحولات قدس به صورت تلفنی گفتگو کرد.

رئیس جمهور ترکیه در جریان این گفتگوی تلفنی اعلام کرد که آنکارا و پاریس درباره تلاش مشترک و همکاری های فیمابین پیرامون قدس توافق نظر داریم.

اردوغان در این تماس تلفنی اقدام اخیر آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را برای آینده منطقه نگران کننده دانست.

وی همچنین با تأکید بر این که حفظ قداست و موقعیت تاریخی قدس وظیفه جامعه بشری است، تصریح کرد: این اقدام غلط آمریکا هم برای (رژیم) اسرائیل و هم برای کشورهای منطقه نتایج منفی به دنبال خواهد داشت. در این برهه حساس ضرورت اتخاذ یک رویکرد هوشیارانه از سمت کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بسیار حائز اهمیت است.

لازم به ذکر است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه گذشته (۱۵ آذر ماه) اعلام کرد که بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته و قصد دارد سفارت این کشور را از تل آویو به قدس تغییر دهد.

اعلام این تصمیم موجی از اعتراضات گسترده منطقه ای و بین المللی را حتی در میان متحدان غربی واشنگتن با خود به همراه داشته است.