عون: بیش از هر زمان دیگری باید با قدس اشغالی اعلام همبستگی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان اظهارات جدیدی را در خصوص قدس اشغالی مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با ملت فلسطین و قدس اشغالی اعلام همبستگی کنیم.

وی که در جریان تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سخن می گفت، اظهار داشت: لبنان در تمامی محافل سیاسی حمایت خود از مسأله فلسطین را اعلام کرده است. قدس، دربرگیرنده مظاهر ادیان آسمانی است.

عون افزود: من در کنفرانس روز چهارشنبه در ترکیه که در خصوص قدس برگزار خواهد شد شرکت خواهم کرد تا موضع دولت و ملت لبنان در قبال فلسطین را بیان کنم.

از سوی دیگر، اردوغان نیز عون را در جریان علت دعوت آنکارا به برگزاری نشست سران اسلامی در استانبول قرار داد.